Открытие международных соревнований пройдёт 26 июня
С 25 июня по 7 июля в Якутске состоятся VIII международные спортивные игры «Дети Азии». В 24 видах спорта будет разыграно 224 комплекта медалей.
Участие в играх примут спортсмены Бурятии. Они посоревнуются в борьбе за медали по 6 видам спорта.
Делегация республики в составе сборной ДФО состоит из 22 человек: 14 спортсменов, 7 тренеров и 1 представитель. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Детей Бурятии проводили на международные спортивные игры
Общество, Фото:
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