Детей Бурятии проводили на международные спортивные игры

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Открытие международных соревнований пройдёт 26 июня



С 25 июня по 7 июля в Якутске состоятся VIII международные спортивные игры «Дети Азии». В 24 видах спорта будет разыграно 224 комплекта медалей.



Участие в играх примут спортсмены Бурятии. Они посоревнуются в борьбе за медали по 6 видам спорта.



Делегация республики в составе сборной ДФО состоит из 22 человек: 14 спортсменов, 7 тренеров и 1 представитель. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

