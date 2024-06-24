По Улан-Удэ проехал велопробег против наркотиков и алкоголя

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Акция объединила более 150 участников



Вчера, 23 июня, в Улан-Удэ состоялся ежегодный велопробег против наркотиков и алкоголя. В этом году мероприятие стало юбилейным, оно прошло уже в 10-й раз. Участие приняли жители столицы Бурятии, среди них было немало молодёжи и детей, поддерживающих здоровый образ жизни.



Велопробег стартовал от парка «Юбилейный». Он прошёл по маршруту: проспект Строителей – улица Боевая – улица Терешковой – улица Бабушкина – улица Балтахинова – и завершился на площади Советов, где для участников была организована концертная программа, конкурсы и награждение победителей в различных номинациях.



Как сообщает министерство здравоохранения РБ, для самых юных участников был организован конкурс «Велокидс». Участники продемонстрировали трюки на своих «двухколёсных конях». Лучшие были награждены дипломами и подарками в 9 номинациях.



Один из участников велопробега поддержал акцию и пришёл со своей семьёй.



- Я занимаюсь велоспортом уже 5 лет. Когда я узнал, что проходит такое массовое мероприятие по велопробегу, то сразу решил участвовать. Я призываю всех больше заниматься спортом, бросать свои вредные привычки, — поделился участник.



