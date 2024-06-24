Акция объединила более 150 участников
Вчера, 23 июня, в Улан-Удэ состоялся ежегодный велопробег против наркотиков и алкоголя. В этом году мероприятие стало юбилейным, оно прошло уже в 10-й раз. Участие приняли жители столицы Бурятии, среди них было немало молодёжи и детей, поддерживающих здоровый образ жизни.
Велопробег стартовал от парка «Юбилейный». Он прошёл по маршруту: проспект Строителей – улица Боевая – улица Терешковой – улица Бабушкина – улица Балтахинова – и завершился на площади Советов, где для участников была организована концертная программа, конкурсы и награждение победителей в различных номинациях.
Как сообщает министерство здравоохранения РБ, для самых юных участников был организован конкурс «Велокидс». Участники продемонстрировали трюки на своих «двухколёсных конях». Лучшие были награждены дипломами и подарками в 9 номинациях.
Один из участников велопробега поддержал акцию и пришёл со своей семьёй.
- Я занимаюсь велоспортом уже 5 лет. Когда я узнал, что проходит такое массовое мероприятие по велопробегу, то сразу решил участвовать. Я призываю всех больше заниматься спортом, бросать свои вредные привычки, — поделился участник.
По Улан-Удэ проехал велопробег против наркотиков и алкоголя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут во Владивостоке
Праздник прошёл в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
Открытие международных соревнований пройдёт 26 июня
Работы в 2024 году проведут в Братском водохранилище
Церемония открытия прошла в прошлую субботу
Турнир проходит в подмосковном селе Игнатово
Юные спортсмены победили в финале «Серебряного мяча»
Она выиграла третье место в беге на 3 км
Спортсмены республики завоевали 5 медалей
Она оказалась незаконной
Временами столбик термометра поднимется до 33 градусов жары
Несовершеннолетние отдыхают у водоёмов без взрослых
Они перезимовали в искусственно сооруженных берлогах, очень похожих на настоящие
Собрали 20 мешков мусора