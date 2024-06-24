Водоёмы Иркутской области очистят от сетей

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Работы в 2024 году проведут в Братском водохранилище



В этом году в Иркутской области от брошенных орудий лова рыбы будет очищено 46,6 кв. км водных объектов, общая протяжённость береговой полосы которых составляет 90,9 км. Работы будут проводиться в рамках государственного контракта, заключённого министерством сельского хозяйства региона со специализированной организацией. В этом году общая сумма федеральных субсидий, направленная в регион на данные цели, осталась неизменной и составляет почти 2 млн рублей.



Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, в текущем году работы по очистке водных объектов будут произведены на четырёх участках Братского водохранилища в границах Боханского, Черемховского, Аларского и Осинского районов.



- К очистке водных объектов специализированная организация, признанная победителем в рамках процедуры конкурсного отбора, приступит в конце лета. При этом очистительные работы продлятся по октябрь включительно, - подчеркнул Илья Сумароков.



Очистка заливов производится полностью. В зависимости от конфигурации залива прибрежные участки чистят вдоль побережья на расстоянии от 500 до 1400 метров от береговой полосы. Дно водоёма очищают методом траления с использованием маломерных судов, а обнаруженные рыболовные сети извлекают и уничтожают.



Илья Сумароков также отметил, что синтетические сети, брошенные недобросовестными рыболовами, наносят огромный урон экосистеме водоёма, ведь некоторые из них могут разлагаться на дне водохранилища от 150 до 500 лет.



Как напомнили в пресс-службе правительства Иркутской области, в прошлом году очистка проводилась на пяти участках Иркутского водохранилища, включая заливы Топка, Бурдаковский, Бутырки, Тальцы, Чернушка, а также залив Большой, Ерши и Курминский. Всего было выловлено и уничтожено 642 кг рыболовных сетей общей длиной 8,9 км. А общая площадь водных объектов, на которых производилась очистка, составила 6,09 тыс. гектара с протяжённостью береговой полосы - 196,27 км.

