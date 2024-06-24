Бурятия примет участие в финале киберчемпионата России

Соревнования пройдут во Владивостоке



Сборная Бурятии по компьютерному спорту примет участие в финальном этапе чемпионата России в рамках «КиберФеста». Соревнования пройдут с 26 по 28 июня во Владивостоке. Команда республики «OMEMO» в дисциплине «Тактический трёхмерный бой», программа «Counter-Strike 2» (возрастное ограничение: 18+), показала хороший уровень игры и подготовки, благодаря чему прошла отборочный этап чемпионата России-2024.



Напомним, что с 25 июня по 6 июля во Владивостоке в рамках «КиберФеста» впервые организуют ряд киберспортивных мероприятий. 25 июня состоится финал всероссийского спортивного профессионального соревнования по компьютерному спорту «Кибервосток 2024 – Региональный турнир». Соревнование пройдёт в формате 5х5 на базе Владивостокского государственного университета. В дисциплине «Тактический трёхмерный бой» могут принимать участие спортсмены, которым исполнилось 14 лет. Победители турнира разделят между собой призовой фонд в размере 500 тыс. рублей.



С 26 по 28 июня – финал чемпионата России по компьютерному спорту 2024 по нескольким дисциплинам. К участию во всех соревнованиях, кроме «Counter-Strike 2», будут допущены киберспортсмены в возрасте с 14 лет, а в «Counter-Strike 2» — с 16 лет. Призовой фонд составит 5 млн рублей. С 29 по 30 июня к чемпионату примкнёт «Кибервосток 2024 – международный турнир». В нём примут участие команды из России, Китая, Ирана и Беларуси. Каждая страна выставит сборную команду, состоящую из 5 человек. В соревнованиях по примут участие спортсмены в возрасте от 14 лет. Призовой фонд составит 1,8 млн рублей.



30 июня в преддверии открытия международного турнира «Кибервосток» состоится выставочный матч между командой Приморского края и сборной ДФО.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, турниры будут проводиться в открытом режиме: зрители смогут лично наблюдать за полюбившимися командами и поддерживать их. Вход на площадку свободный. Трансляции матчей будут доступны в социальных сетях ФКС России.



Возрастное ограничение: 18+.

