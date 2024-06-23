23 июня

22 июня

21 июня

Популярное

В Улан-Удэ неизвестные прибили плюшевых животных к деревьям

В Улан-Удэ неизвестные прибили плюшевых животных к деревьям
Общество,  Фото:скриншот с видео «Аноним 03» во «ВКонтакте»
На окраине города обнаружили целое кладбище мягких игрушек

На днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» опубликовали видео, сделанное в столице Бурятии. На кадрах – развешанные на деревьях мягкие игрушки. Их там как минимум восемь.

Где именно запечатлели игрушечных собак, льва и медведей, не уточняется. По некоторым данным, это где-то за станцией «Дивизионная». Многим участникам сообщества стало не по себе от увиденного. Один из подписчиков сообщил, что сам был там. «Жутковато», – отметил он и выложил в качестве подтверждения ещё несколько снимков.
 
Интернет-пользователи вовсю гадают, откуда взялось кладбище мягких игрушек. И делятся своими версиями по этому поводу.

- Просто одному мужику жалко было выбрасывать своего медведя, он его туда и повесил – тем более постоянно проезжал мимо. И потом сам и его знакомые начали мишек там оставлять. Никакой секты нет, все – психически здоровые люди, – гласит комментарий к записи.

- Рядом мусорка и кто-то неравнодушный развесил их, чтобы не валялись. Зимой дрова заготавливали там, подходили и смотрели. Но было жутковато! – поведал другой подписчик.

В сообществе утверждают: подобные места есть в микрорайонах Восточный и Аршан и около тарбагатайского села Нижний Саянтуй. Часть наших земляков уверены: игрушки оставили в лесу сектанты. А кто-то считает, что их не повесили, а прибили к деревьям и это, по мнению улан-удэнцев, явно вредит зелёным насаждениям.

Девять лет назад, в августе 2015-го, настоящий ажиотаж среди интернет-пользователей вызвали тряпичные куклы на деревьях в 117 квартале. Кадры с ними тоже появились в «Анониме 03». Жители Бурятии проводили параллели со знаменитым Островом кукол в Мексике, сравнивали лес «в сотых» с местом для ритуальных жертвоприношений и припоминали различные фильмы ужасов.

Но большинство горожан всё же высказали уверенность, что это лишь чья-то неудачная шутка и пытались шутить сами: «Просто у кого-то бутик накрылся, вот и избавился от детских манекенов довольно-таки оригинальным способом».

Один пост в какой-то мере помог пролить свет на загадочную историю. Его автор призналась, что просто проходила мимо и увидела разбросанные игрушки.

- Одну в красной кофте, усадила возле дерева – чтобы люди, которым они нужны, их увидели, а наутро вообще куча внизу валялась. Кто-то выкинул – может, с ними что-то не так, – пояснила она. – Я и не думала никого пугать.
 
Ещё одна версия произошедшего появилась спустя месяц в той же группе.

- К посту о нашумевших куклах, развешанных на деревьях. Это был мой младший брат, ему 20 лет. В лесу постоянно гуляют люди и оставляют везде мусор. Чтобы уменьшить количество гуляющих, он прибил кукол с помощью молотка и гвоздей. Теперь гордится, что это разлетелось повсюду, – говорилось в сообщении.

соцсети фотография игрушки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные прибили плюшевых животных к деревьям
В Улан-Удэ неизвестные прибили плюшевых животных к деревьям
Общество, 23.06.2024
На окраине города обнаружили целое кладбище мягких игрушек
Бурятская красавица опровергла причастность Анфисы Чеховой к своему успеху
Бурятская красавица опровергла причастность Анфисы Чеховой к своему успеху
Общество, 23.06.2024
Наталья Дашиева назвала его собственной заслугой
В Кургане спасли 30-летнюю улан-удэнку с целым набором редких заболеваний
В Кургане спасли 30-летнюю улан-удэнку с целым набором редких заболеваний
Общество, 23.06.2024
Девушке сделали операцию, которая сопровождалась огромными рисками
В Бурятии объявили решительный бой пьянству
В Бурятии объявили решительный бой пьянству
Общество, 23.06.2024
Депутаты заставят жителей республики протрезветь
В Улан-Удэ безудержно дорожают съёмные комнаты
В Улан-Удэ безудержно дорожают съёмные комнаты
Общество, 23.06.2024
Цены на них кусаются всё сильнее
Жителям Бурятии предлагают работу с астрономическими зарплатами
Жителям Бурятии предлагают работу с астрономическими зарплатами
Общество, 23.06.2024
Некоторым специалистам готовы платить аж по полмиллиона в месяц

В Бурятии сельчан просят не выбрасывать собачьи фекалии в евробаки
В Бурятии сельчан просят не выбрасывать собачьи фекалии в евробаки
Общество, 23.06.2024
В пригородном районе установили десять новеньких контейнеров
В Бурятию после сильного похолодания вернётся 30-градусная жара
В Бурятию после сильного похолодания вернётся 30-градусная жара
Общество, 23.06.2024
Некоторые районы республики накроют дожди и грозы
Жителей Бурятии взбудоражили несуществующие выплаты на детей
Жителей Бурятии взбудоражили несуществующие выплаты на детей
Общество, 23.06.2024
Семьям со школьниками посулили по 15 тысяч к 1 сентября
Жить в Бурятии становится накладно
Жить в Бурятии становится накладно
Общество, 23.06.2024
В республике подорожали новые легковушки, удаление зубов и путешествия в Турцию 
В Улан-Удэ начала стремительно подниматься Селенга
В Улан-Удэ начала стремительно подниматься Селенга
Общество, 23.06.2024
За сутки река прибавилась сразу на 10 сантиметров 
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Алексея Цыденова из-за ужасной дороги
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Алексея Цыденова из-за ужасной дороги
Общество, 23.06.2024
А ещё они пригрозили местным властям прокуратурой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^