В Улан-Удэ неизвестные прибили плюшевых животных к деревьям





На днях в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» опубликовали видео, сделанное в столице Бурятии. На кадрах – развешанные на деревьях мягкие игрушки. Их там как минимум восемь.





Где именно запечатлели игрушечных собак, льва и медведей, не уточняется. По некоторым данным, это где-то за станцией «Дивизионная». Многим участникам сообщества стало не по себе от увиденного. Один из подписчиков сообщил, что сам был там. «Жутковато», – отметил он и выложил в качестве подтверждения ещё несколько снимков.



Интернет-пользователи вовсю гадают, откуда взялось кладбище мягких игрушек. И делятся своими версиями по этому поводу.



- Просто одному мужику жалко было выбрасывать своего медведя, он его туда и повесил – тем более постоянно проезжал мимо. И потом сам и его знакомые начали мишек там оставлять. Никакой секты нет, все – психически здоровые люди, – гласит комментарий к записи.



- Рядом мусорка и кто-то неравнодушный развесил их, чтобы не валялись. Зимой дрова заготавливали там, подходили и смотрели. Но было жутковато! – поведал другой подписчик.



В сообществе утверждают: подобные места есть в микрорайонах Восточный и Аршан и около тарбагатайского села Нижний Саянтуй. Часть наших земляков уверены: игрушки оставили в лесу сектанты. А кто-то считает, что их не повесили, а прибили к деревьям и это, по мнению улан-удэнцев, явно вредит зелёным насаждениям.



Девять лет назад, в августе 2015-го, настоящий ажиотаж среди интернет-пользователей Девять лет назад, в августе 2015-го, настоящий ажиотаж среди интернет-пользователей вызвали тряпичные куклы на деревьях в 117 квартале. Кадры с ними тоже появились в «Анониме 03». Жители Бурятии проводили параллели со знаменитым Островом кукол в Мексике, сравнивали лес «в сотых» с местом для ритуальных жертвоприношений и припоминали различные фильмы ужасов.



Но большинство горожан всё же высказали уверенность, что это лишь чья-то неудачная шутка и пытались шутить сами: «Просто у кого-то бутик накрылся, вот и избавился от детских манекенов довольно-таки оригинальным способом».



Один пост в какой-то мере помог пролить свет на загадочную историю. Его автор призналась, что просто проходила мимо и увидела разбросанные игрушки.



- Одну в красной кофте, усадила возле дерева – чтобы люди, которым они нужны, их увидели, а наутро вообще куча внизу валялась. Кто-то выкинул – может, с ними что-то не так, – пояснила она. – Я и не думала никого пугать.



Ещё одна версия произошедшего появилась спустя месяц в той же группе.



- К посту о нашумевших куклах, развешанных на деревьях. Это был мой младший брат, ему 20 лет. В лесу постоянно гуляют люди и оставляют везде мусор. Чтобы уменьшить количество гуляющих, он прибил кукол с помощью молотка и гвоздей. Теперь гордится, что это разлетелось повсюду, – говорилось в сообщении.



