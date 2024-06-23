Бурятская красавица опровергла причастность Анфисы Чеховой к своему успеху



Уроженка Агинского бурятского округа и победительница многочисленных конкурсов красоты Наталья Дашиева прокомментировала заявления, что весь её успех якобы связан со съёмкой для одного известного бренда (от Анфисы Чеховой – прим). В нашумевшей фотосессии девушка



Уроженка Агинского бурятского округа и победительница многочисленных конкурсов красоты Наталья Дашиева прокомментировала заявления, что весь её успех якобы связан со съёмкой для одного известного бренда (). В нашумевшей фотосессии девушка участвовала ещё три года назад, летом 2021-го.

Сообщение, что именно это помогло ей добиться признания, Наталья получила недавно в соцсетях. Однако сама она заверила, что всё совсем не так.



- Я веду свой блог с 2018 года. Начала с того, что ежедневно писала посты и достаточно быстро набрала аудиторию, – подчеркнула Дашиева. – С тех пор многие предлагали сотрудничество по бартеру – это были бьюти-мастера, шоурумы… Спустя многие годы мой блог так же процветает. Каждый день работаю над ним и новыми проектами и всё это приносит мне огромное удовольствие. У меня самая лояльная аудитория. Ценю каждого. И весь свой успех считаю своей заслугой. Поучаствовать съёмке – одно, а уметь продвигаться дальше – совсем другое.



Наталья призвала подписчиков быть добрее друг к другу и не обесценивать чужой труд. В начале июня она, кстати, представляла соседний Иркутск на конкурсе «Миссис Россия Мира-2024» (возрастное ограничение – 18+) для замужних россиянок от 18 до 60 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок. Дашиева Наталья призвала подписчиков быть добрее друг к другу и не обесценивать чужой труд. В начале июня она, кстати, представляла соседний Иркутск на конкурсе «Миссис Россия Мира-2024» () для замужних россиянок от 18 до 60 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок. Дашиева стала на нём 2-ой Вице Миссис Woman of the Universe Russia.