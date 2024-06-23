Бурятская красавица опровергла причастность Анфисы Чеховой к своему успеху

Уроженка Агинского бурятского округа и победительница многочисленных конкурсов красоты Наталья Дашиева прокомментировала заявления, что весь её успех якобы связан со съёмкой для одного известного бренда (от Анфисы Чеховой – прим). В нашумевшей фотосессии девушка участвовала ещё три года назад, летом 2021-го.
Сообщение, что именно это помогло ей добиться признания, Наталья получила недавно в соцсетях. Однако сама она заверила, что всё совсем не так.
- Я веду свой блог с 2018 года. Начала с того, что ежедневно писала посты и достаточно быстро набрала аудиторию, – подчеркнула Дашиева. – С тех пор многие предлагали сотрудничество по бартеру – это были бьюти-мастера, шоурумы… Спустя многие годы мой блог так же процветает. Каждый день работаю над ним и новыми проектами и всё это приносит мне огромное удовольствие. У меня самая лояльная аудитория. Ценю каждого. И весь свой успех считаю своей заслугой. Поучаствовать съёмке – одно, а уметь продвигаться дальше – совсем другое.
Наталья призвала подписчиков быть добрее друг к другу и не обесценивать чужой труд. В начале июня она, кстати, представляла соседний Иркутск на конкурсе «Миссис Россия Мира-2024» (возрастное ограничение – 18+) для замужних россиянок от 18 до 60 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок. Дашиева стала на нём 2-ой Вице Миссис Woman of the Universe Russia.
- Я завоевала почётное право представлять свою страну, свой народ на международном конкурсе (возрастное ограничение – 18+) в Южной Корее, который состоится в сентябре, – рассказала тогда бурятская красавица. – Это моя победа, открытие новых границ!
Год назад, весной 2023-го, девушка решила «раскрыть все карты» насчёт известной российской телеведущей. Дашиева изложила в соцсетях подробности тех съёмок у Чеховой и отметила: ей от этого было «ни горячо, ни холодно».
- Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом помог мне в реализации себя, то сильно ошибаетесь. Как развивалась до этого момента самостоятельно, так и продолжаю делать это по сей день. Лицом её (Чеховой) бренда я никогда не была, не являюсь и тем более не буду. Мы не заключали контракт. То есть человек на публику показал своё актёрство – не более, – разоткровенничалась Наталья.
По её мнению, теледива просто хотела сгладить громкий скандал, разгоревшийся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. После этого заявления на красавицу из Аги обрушилась настоящая волна хейта. Ей даже пришлось опубликовать ещё один пост.
Летом 2021-го во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (возрастное ограничение – 16+), которую Анфиса Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость поведала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».
Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили Чехову в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками. Вскоре после этого скандала и состоялась та самая фотосессия.