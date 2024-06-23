23 июня

22 июня

21 июня

Популярное

В Кургане спасли 30-летнюю улан-удэнку с целым набором редких заболеваний

В Кургане спасли 30-летнюю улан-удэнку с целым набором редких заболеваний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушке сделали операцию, которая сопровождалась огромными рисками

Нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова прооперировали 30-летнюю жительницу бурятской столицы. Она специально приехала в Курган из Улан-Удэ. Девушка со множественными пороками скелета жаловалась на ограниченность движений в левом плечевом суставе и нарастающую слабость в руках и ногах.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала, что у нашей землячки – синдром Клиппеля-Фейля. Это врождённая, генетически обусловленная патология шейного отдела позвоночника, которая заключается в сращении (синостозе) и уменьшении количества позвонков. Иными словами, у человека с таким пороком короткая и малоподвижная шея.

Заболевание встречается достаточно редко – у одного на 120 тысяч новорождённых, пояснили в медучреждении. Сращение у пациентки сочеталось с деформацией позвоночного канала и воздействием на спинной мозг на верхне-шейном уровне. У неё также обнаружили признаки миелопатии – прогрессирующую слабость и спастику в конечностях.

У большинства синдром Клиппеля-Фейля сочетается с врождёнными пороками внутренних органов и другими аномалиями развития костно-мышечной системы, в том числе – болезнью Шпренгеля. Именно она оказалась у улан-удэнки. Это тоже довольно редкий недуг, характеризующийся врождённым высоким стоянием лопатки и ограничением функций верхней конечности. А ещё с помощью ангиографии у девушки выявили аплазию правой позвоночной артерии.

- Этот случай интересен редким сочетанием аномалий, которые требовали хирургического лечения из-за прогрессирующего неврологического дефицита, обусловленного высоким страданием функций спинного мозга, – рассказал лечащий врач и оперирующий нейрохирург отделения №10 клиники патологии позвоночника и редких заболеваний центра Илизарова Евгений Матвеев. – Требовалось освободить спинной мозг, обеспечить коррекцию деформации, предупредить развитие возможных осложнений и, что не маловажно, достичь хорошего косметического эффекта.
 
Операцию делали в три этапа и каждый длился несколько часов, а вся хирургическая сессия заняла около восьми. В состав операционной бригады вошли нейрохирурги отделения № 10 центра Илизарова Оксана Прудникова и Евгений Матвеев во главе с руководителем клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексеем Евсюковым. Вмешательство сопровождалась большими рисками и хирургическими трудностями.

- Потребовалась чёткая и долгая укладка пациентки на операционном столе с фиксацией головы в специальное приспособление и дополнительным вытяжением перед вторым этапом. Выраженная деформация и аномалия развития позвонков перед установкой транспедикулярных винтов требовала использования интраоперационного КТ и навигационного оборудования, – подчеркнул Алексей Евсюков.

Курганские нейрохирурги со всем справились. Спинной мозг освободили от сдавления костными структурами деформированного позвоночника. Это позволит девушке жить без прогрессирования неврологического дефицита. Удалось добиться и хорошего косметического эффекта – симметрии плечевого пояса и правильной «установки» головы.
врачи болезнь медицина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестные прибили плюшевых животных к деревьям
В Улан-Удэ неизвестные прибили плюшевых животных к деревьям
Общество, 23.06.2024
На окраине города обнаружили целое кладбище мягких игрушек
Бурятская красавица опровергла причастность Анфисы Чеховой к своему успеху
Бурятская красавица опровергла причастность Анфисы Чеховой к своему успеху
Общество, 23.06.2024
Наталья Дашиева назвала его собственной заслугой
В Кургане спасли 30-летнюю улан-удэнку с целым набором редких заболеваний
В Кургане спасли 30-летнюю улан-удэнку с целым набором редких заболеваний
Общество, 23.06.2024
Девушке сделали операцию, которая сопровождалась огромными рисками
В Бурятии объявили решительный бой пьянству
В Бурятии объявили решительный бой пьянству
Общество, 23.06.2024
Депутаты заставят жителей республики протрезветь
В Улан-Удэ безудержно дорожают съёмные комнаты
В Улан-Удэ безудержно дорожают съёмные комнаты
Общество, 23.06.2024
Цены на них кусаются всё сильнее
Жителям Бурятии предлагают работу с астрономическими зарплатами
Жителям Бурятии предлагают работу с астрономическими зарплатами
Общество, 23.06.2024
Некоторым специалистам готовы платить аж по полмиллиона в месяц

В Бурятии сельчан просят не выбрасывать собачьи фекалии в евробаки
В Бурятии сельчан просят не выбрасывать собачьи фекалии в евробаки
Общество, 23.06.2024
В пригородном районе установили десять новеньких контейнеров
В Бурятию после сильного похолодания вернётся 30-градусная жара
В Бурятию после сильного похолодания вернётся 30-градусная жара
Общество, 23.06.2024
Некоторые районы республики накроют дожди и грозы
Жителей Бурятии взбудоражили несуществующие выплаты на детей
Жителей Бурятии взбудоражили несуществующие выплаты на детей
Общество, 23.06.2024
Семьям со школьниками посулили по 15 тысяч к 1 сентября
Жить в Бурятии становится накладно
Жить в Бурятии становится накладно
Общество, 23.06.2024
В республике подорожали новые легковушки, удаление зубов и путешествия в Турцию 
В Улан-Удэ начала стремительно подниматься Селенга
В Улан-Удэ начала стремительно подниматься Селенга
Общество, 23.06.2024
За сутки река прибавилась сразу на 10 сантиметров 
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Алексея Цыденова из-за ужасной дороги
В Бурятии сельчане пообещали дойти до Алексея Цыденова из-за ужасной дороги
Общество, 23.06.2024
А ещё они пригрозили местным властям прокуратурой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^