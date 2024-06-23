В Бурятии объявили решительный бой пьянству



На очередной сессии Народного Хурала, которая состоится на следующей неделе, рассмотрят так называемый антиалкогольный законопроект. Депутаты одобрят изменения в статьи 5 и 6 республиканского закона «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».



Правки в НХ внесло правительство РБ, а докладчиком по вопросу выступит министр промышленности и торговли Виктор Винокурцев. Власти предлагают, в частности, запретить торговлю горячительными напитками с 20:00 до 11:00, а не с 21:00 до 09:00 как сейчас.



Пока что «алкогольное» табу действует в республике во время последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня, в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября. Исключение делают лишь для заведений общепита, где спиртное есть в меню. Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.



Скоро список может расшириться – запрет также хотят ввести во всемирный день здоровья 7 апреля, День семьи, любви и верности 8 июля и всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября.



Вплотную возьмутся и за так называемые наливайки – магазины в многоквартирных жилых домах. Ещё одно новшество – повышение уставного капитала организаций, имеющих право на розничную продажу горячительных напитков, с 60 до 300 тысяч рублей.



Если в многоэтажке есть общепит, приостанавливать торговлю там придётся с 23:00. Правда, это почему-то не коснётся ресторанов. Предлагается также увеличить площадь залов обслуживания в заведениях, которые находятся в МКД или рядом с ними. В Улан-Удэ она, к примеру, должна составлять не менее 50 квадратных метров, в других населённых пунктах – минимум 20 «квадратов».



В пояснительной записке к законопроекту ссылаются на данные Национального рейтинга трезвости российских регионов в ушедшем году. Бурятия оказалась на самом его дне, заняв последнее, 85-ое место. А ещё республика – пятая среди субъектов с наибольшим числом «пьяных» преступлений. В 2023-ем каждое пятое ДТП (18,7%) в РБ совершили водители, севшие за руль в нетрезвом виде.



В Бурятии за 12 месяцев стало больше и отравившихся алкоголем и его суррогатами (на 31,9%). От этого скончались 152 человека (годом ранее – 138). Выросла смертность от алкогольной кардиомиопатии (на 24,5%) и алкогольного поражения печени (на 35,1%).



В правительстве уверены, что ужесточение правил продажи спиртного повлияет на число таких ДТП, преступлений и смертей, а продолжительность жизни в республике каждый год будет увеличиваться на три месяца.



Глава Минздрава РБ Евгения Лудупова пояснила: при подготовке законопроекта учли опыт территорий, где удалось достичь «хороших показателей». И привела в качестве примера Якутию.



- Антиалкогольный законопроект, который скоро будет рассматривать Народный Хурал – одна из мер целого комплекса борьбы с алкоголизацией населения. Одновременно ведётся профилактика и поддержка здорового образа жизни. Вводятся все новые и новые меры стимулирования занятости населения, – отметила Лудупова.