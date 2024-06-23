В Улан-Удэ безудержно дорожают съёмные комнаты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Цены на них кусаются всё сильнее



Представители федерального портала «Мир квартир» рассказали, в какую сумму обойдётся аренда комнаты в 70 крупнейших городах страны – с населением свыше 300 тысяч человек. Выяснилось, что с января в большинстве – 52-х – цены подросли и в 18-ти снизились. В целом по России такое съёмное жильё подорожало на 6% – до 10 045 рублей в месяц.



В столице Бурятии, занявшей 11 место из 70-ти, этот показатель составил 11,4%. На аренду угла улан-удэнцам требуется примерно 12 530 рублей. Читинцам придётся раскошелиться на 11 791 (13 место), иркутянам – на 11 714 (14-ое). В Москве расценки почти в полтора раза выше, чем в Улан-Удэ – 17 834 рубля.



Однако российскую столицу обгоняет Сочи (21 691 рубль). На третьем месте – Якутск (16 754) Также в топе-10 – Хабаровск, Сургут, Подмосковье, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург и Казань. А вот тем, кто хочет сэкономить на съёмной комнате, нужно ехать в Пензу, где ежемесячная плата за неё – всего 6142 рубля. В Магнитогорске просят чуть больше – 6214, в Кирове – 6333, в Саранске – 6520, а в Брянске – 6813 рублей в месяц.



- По мере того как цены на аренду квартир растут, увеличиваются они и за комнаты – туда переезжают арендаторы, которые не в состоянии платить за полноценное жильё. А некоторые начинают снимать квартиры в складчину с кем-то, – пояснил генеральный директор портала Павел Луценко. – Спрос в этом сегменте во многих городах повышается, а вот предложение в целом по стране с января сократилось на 9%.



Исключением стала Москва. Там всё же отдают предпочтение квартирам – пусть и маленьким, зато без соседей. В российской столице и Подмосковье стоимость аренды даже немного снизилась (на 15%), а предложение выросло (на 19%).



