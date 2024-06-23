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Перед домом в селе Бурятии появилась чёртова дюжина кольев

Перед домом в селе Бурятии появилась чёртова дюжина кольев
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Они насторожили местных жителей

Жительница Мухоршибири обратила внимание на деревянные колышки прямо перед воротами её дома. Сельчанка насчитала аж 13.
 
- Не слишком много для меня одной? Дом двухквартирный, напротив территории школы № 2, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – От ворот до колышков один метр. Около соседей их нет. Вообще-то у нас тут теплотрасса и линии связи под землёй.

Разъяснила ситуацию глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова. Как выяснилось, это разметка будущего кругового движения.

- Его организуют возле школы согласно проекту. Подрядчик сообщил, что о линиях связи у них есть официальное предупреждение, – отметила Ольга Янькова. 
дорога Мухоршибирь

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