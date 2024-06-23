Перед домом в селе Бурятии появилась чёртова дюжина кольев

Они насторожили местных жителей
Жительница Мухоршибири обратила внимание на деревянные колышки прямо перед воротами её дома. Сельчанка насчитала аж 13.
- Не слишком много для меня одной? Дом двухквартирный, напротив территории школы № 2, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – От ворот до колышков один метр. Около соседей их нет. Вообще-то у нас тут теплотрасса и линии связи под землёй.
Разъяснила ситуацию глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова. Как выяснилось, это разметка будущего кругового движения.
- Его организуют возле школы согласно проекту. Подрядчик сообщил, что о линиях связи у них есть официальное предупреждение, – отметила Ольга Янькова.
Цены на них кусаются всё сильнее
Некоторым специалистам готовы платить аж по полмиллиона в месяц
Они насторожили местных жителей
В пригородном районе установили десять новеньких контейнеров
Там снизился уровень воды в реке
Некоторые районы республики накроют дожди и грозы
Семьям со школьниками посулили по 15 тысяч к 1 сентября
Косолапые в республике всё чаще выходят к людям
В республике подорожали новые легковушки, удаление зубов и путешествия в Турцию
За сутки река прибавилась сразу на 10 сантиметров
А ещё они пригрозили местным властям прокуратурой
Шестой день месяца в столице республики оказался невероятно жарким
Молодёжь не даёт людям спать по ночам
Табу наложили из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации
Столько же новоиспечённых мам выходят из него досрочно