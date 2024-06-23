На севере Бурятии пришлось срочно закрыть паромную переправу

Там снизился уровень воды в реке
В Муйском районе приостановили работу паромной переправы через реку Муя. Об этом местных жителей предупредили в группе «Муя-инфо.24/7».
Такое решение приняли из-за мелководья – уровень реки в районе снизился. Когда она прибавится, паром начнёт функционировать снова.
Всего в Бурятии четыре таких переправы – вышеупомянутая Усть-Муйская, Усть-Чикойская в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском.
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