На севере Бурятии пришлось срочно закрыть паромную переправу

Всего в Бурятии четыре таких переправы – вышеупомянутая Усть-Муйская, Усть-Чикойская в Селенгинском районе, Татауровская через Селенгу на региональной трассе «Татаурово – Острог» и Лесовозная через эту же реку в Прибайкальском.

В Муйском районе приостановили работу паромной переправы через реку Муя. Об этом местных жителей предупредили в группе «Муя-инфо.24/7».Такое решение приняли из-за мелководья – уровень реки в районе снизился. Когда она прибавится, паром начнёт функционировать снова.