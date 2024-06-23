В Бурятии сельчан просят не выбрасывать собачьи фекалии в евробаки



В Иволгинском районе появились евроконтейнеры для твёрдых бытовых отходов. Их установили сразу в нескольких населённых пунктах.





Всего таких баков десять – на улице Трактовая, 2ж, на пустыре за амбулаторией в СНТ «Багульник», недалеко от птицефабрики на улице Промышленная, на улицах Садовая и Верхняя Садовая (на конечной остановке маршрута № 177) в Сотниково, на улице Советская в Поселье, на «конечке» автобуса № 33 в селе Сужа, за культурно-спортивным центром на улице Сагаан-Дали и напротив ателье на улице Коминтерна в Хойтобэе, а также у трансформаторной будки в проулке на улице Братская в Нижней Иволге.



В компании, занимающейся сбором ТКО, призвали использовать ёмкости для мусора по назначению и выбрасывать туда только твёрдые коммунальные отходы, пишет «Иволга-инфо.24/7».



- Просьба не приносить на контейнерную площадку траву, ветки, землю, смет, собачьи отходы, камни и строительные материалы, – отметили в организации. – В тариф они не заложены.



