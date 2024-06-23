Некоторые районы республики накроют дожди и грозы
На этой неделе на Бурятию обрушилась непогода. Вместе с похолоданием пришли дожди и сильный ветер, а в некоторых районах даже выпал снег. Однако уже в ближайшие дни республику опять накроет летняя жара.
В воскресенье, 23 июня, в РБ возможны кратковременные осадки и грозы. Дневная температура будет колебаться от +24 до +29, а местами – от +16 до +21 градуса. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 15 м/с.
В понедельник, 24 июня, дожди с грозами продолжатся. Ночью ожидается от +11 до +16, где-то – от +4 до +9. Днём – от +25 до +30 и местами – от +17 до +22. Ветер северо-западный, 2-7 м/с с порывами до 13 м/с.
В Бурятию после сильного похолодания вернётся 30-градусная жара
Общество, Фото:
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