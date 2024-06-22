Разбросанные электросамокаты мешали жителям Улан-Удэ

Жители Улан-Удэ жалуются на разбросанные как попало электросамокаты. В частности, на улице Жуковского они стояли посредине тротуара, мешая людям. Часть транспорта просто лежит на земле.
При этом очевидцы рассказывают, что так с электросамокатами обращаются не катающиеся жители, а сотрудники, привозящие их с подзарядки.
Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в сервисе кикшеринга Whoosh. В компании заверили, что очень серьёзно относятся к вопросам, которые касаются комфорта всех жителей Улан-Удэ, даже тех, кто на самокатах не ездит.
- Кикшеринг – это городской транспорт и наша задача - сделать так, чтобы самокаты приносили только пользу городу, а не становились источником негативных эмоций. Мы примем меры и оперативно наведём порядок на данной парковке, - заверили в Whoosh.
После обращения на этой точке парковки оперативно навели порядок, выстроив самокаты в стройный ряд. Также добавили, что за последние недели здесь значительно выросла востребованность самокатов - утром одновременно приезжает много пользователей.
Более того, узнав о проблеме, в компании решили добавить парковку ближе к заводу. А парковку, которая мешает жителям улицы Жуковского, переместят на более удобное пешеходам место.
Для самокатчиков, которые бросают средство индивидуальной мобильности где попало, предусмотрены штрафы. Сначала за неаккуратную парковку выписывают предупреждение. Если такое поведение у пользователя продолжается или самокат оставлен таким образом, что он очевидно мешает другим, то ему выставляют штраф 500 рублей. При повторении - 1000 рублей, а при систематических нарушениях - блокируют аккаунт.
О нарушениях очевидцы могут сигнализировать в службу поддержки сервиса кикшеринга, а также сообщать в бот Ассоциации операторов микромобильности. Это федеральный чат-бот, куда следует сообщать о нарушениях или любых других инцидентах с участием прокатных электросамокатов. Сообщение поступит в адрес сервиса, и тут же приступают к устранению проблемы или нарушителя накажут. Чтобы сообщить о нарушении, необходимо запустить чат-бот @Samokat_ru_bot в Telegram, выбрать страну и город, указать адрес и время, а также приложить фото или видео.