Разбросанные электросамокаты мешали жителям Улан-Удэ





Жители Улан-Удэ жалуются на разбросанные как попало электросамокаты. В частности, на улице Жуковского они стояли посредине тротуара, мешая людям. Часть транспорта просто лежит на земле.При этом очевидцы рассказывают, что так с электросамокатами обращаются не катающиеся жители, а сотрудники, привозящие их с подзарядки.Ситуацию «Байкал-Daily» прокомментировали в сервисе кикшеринга Whoosh. В компании заверили, что очень серьёзно относятся к вопросам, которые касаются комфорта всех жителей Улан-Удэ, даже тех, кто на самокатах не ездит.- Кикшеринг – это городской транспорт и наша задача - сделать так, чтобы самокаты приносили только пользу городу, а не становились источником негативных эмоций. Мы примем меры и оперативно наведём порядок на данной парковке, - заверили в Whoosh.После обращения на этой точке парковки оперативно навели порядок, выстроив самокаты в стройный ряд. Также добавили, что за последние недели здесь значительно выросла востребованность самокатов - утром одновременно приезжает много пользователей.Более того, узнав о проблеме, в компании решили добавить парковку ближе к заводу. А парковку, которая мешает жителям улицы Жуковского, переместят на более удобное пешеходам место.Для самокатчиков, которые бросают средство индивидуальной мобильности где попало, предусмотрены штрафы. Сначала за неаккуратную парковку выписывают предупреждение. Если такое поведение у пользователя продолжается или самокат оставлен таким образом, что он очевидно мешает другим, то ему выставляют штраф 500 рублей. При повторении - 1000 рублей, а при систематических нарушениях - блокируют аккаунт.О нарушениях очевидцы могут сигнализировать в службу поддержки сервиса кикшеринга, а также сообщать в бот Ассоциации операторов микромобильности. Это федеральный чат-бот, куда следует сообщать о нарушениях или любых других инцидентах с участием прокатных электросамокатов. Сообщение поступит в адрес сервиса, и тут же приступают к устранению проблемы или нарушителя накажут. Чтобы сообщить о нарушении, необходимо запустить чат-бот @Samokat_ru_bot в Telegram, выбрать страну и город, указать адрес и время, а также приложить фото или видео.