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В Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования памяти погибших бойцов ОМОН

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК

22 июня в Улан-Удэ прошли всероссийские соревнования по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие», посвящённые памяти сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга. По традиции соревнования прошли в ФСК.

На открытии глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к родственникам погибших при исполнении сотрудников, выразив им особую благодарность.

- Сегодня идёт специальная военная операция, вся страна объединилась. И бойцы Росгвардии также на передовой. А бойцы ОМОН «Кречет» на передовой всегда. К сожалению, бандитизм, терроризм – это, что не заканчивается, и бойцы «Кречета» всегда на посту. Всегда молниеносно реагируют на любые вызовы, зачастую рискуя своей жизнью, - подчеркнул он.

Всероссийские соревнования памяти сотрудников ОМОН «Кречет» проходят с 1996 года. В первые годы участвовали только сотрудники спецподразделений и военнослужащие, но затем стали участвовать и спортивные федерации. Вскоре соревнования также стали квалификационными, по итогам турнира победителям присваивают звание мастера спорта.

Всего сегодня были разыграны медали в семи весовых категориях: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, свыше 98 кг.

Полные результаты соревнований будут озвучены чуть позже.

Пока же министр спорта Бурятии Иван Козырев описал один из финальных поединков, где одержал победу местный спортсмен Самба Цыремпилов.

- Самба Цыремпилов выступал против спортсмена из Иркутской области Ахмеда Шишкова в весовой категории до 71 кг, - уточнил глава минспорта. – Самба во втором периоде поймал своего соперника из Иркутска на рычаг локтя в партере и довел до конца болевой приём. Победа!

Справка:

18 марта 1993 года в Бурятии был создан отряд милиции особого назначения. В этом году отряду, выполняющему специальные задачи на страже общественной безопасности, исполнился 31 год.

Сейчас основными задачами спецподразделения является борьба с вооружёнными преступниками и преступными группировками, участие в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении различных культурно-массовых, общественных и спортивных мероприятий.

Особую роль в отряде играют сотрудники инженерно-технического подразделения. Взрывотехники и кинологи занимаются поиском и обезвреживанием взрывоопасных устройств и предметов.

Сотрудники Бурятского ОМОНа несли боевую службу на Северном Кавказе, принимая участие в борьбе с незаконными вооружёнными формированиями. Сейчас бойцы выполняют специальные задачи и оказывают помощь мирному населения в зоне СВО. 
спорт Росгвардия боевое самбо ОМОН

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