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Было – стало: 8 улан-удэнских историй

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сегодня — сборник мини-историй из одной-двух картинок. Комментирует фотограф Сергей Тарасенко:

1. Чаще всего метаморфозы случаются с вывесками. Вот, например, внезапное сокращение поз в кафе на Бабушкина (сейчас там совсем другое заведение).

2. Наверняка это не все преобразования верхнеберёзовской «Рублёвки», но — вот кое-что из увиденного. Меняем вывески как перчатки!

3. Помните гостиницу «Гэсэр»? Она давно уже «Улан-Удэ Парк Отель» (прямо слышу вопрос: а где это?).

4. «Рай цветов» сменил весёленькую вывеску на унылую и не особо читаемую. Стало похоже на ритуальные услуги. Не время веселиться? Или… рай — это что-то, со смертью связанное же? Тогда ок.

5. Храм Вознесения Господня за Удой когда-то выглядел по-другому. Это можно увидеть на снимке 2005 года.

6. Очень сюрреалистичный бетонный забор был обнаружен у школы в Истоке. Невероятное сочетание ярких жизнерадостных красок и зловещей колючей проволоки! «Праздник на зоне», не иначе. На одной из недавних велопрогулок заметил, что колючки нет. Эх, исчезла суровая романтика...

7. «Кумыска» — так называлась туберкулёзная лeчeбницa на Верхней Берёзовке, где больных лечили пo peцeптy тибeтcкoгo вpaчa Пeтpa Бaдмaeвa кyмыcoм. Ещё лет десять назад можно было лицезреть её руины с исчезающим гипсовым Ильичом. Теперь же остался лишь постамент и название автобусной остановки. Тут же рядом был симпатичный резной двухэтажный домик (вероятно, одна из верхнеудинских дач). Всегда любовался им, проезжая мимо. Не так давно дом сгорел, теперь от него остались лишь туалет и какой-то сарайчик.

8. Что-то исчезает без следа, а что-то обретает новую жизнь. Недавно с изумлением узнал на заборе в Этнографическом музее тех самых гуннских коней со 100-летнего юбилея республики!


Другие фото о том, как меняется город, - в нашем проекте «Было/Стало» 
БылоСтало история Улан-Удэ хронограф Улан-Удэ

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