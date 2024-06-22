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Студент из Бурятии разработал многофункциональное чат-приложение на основе ИИ

Студент из Бурятии разработал многофункциональное чат-приложение на основе ИИ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многофункциональность разработки позволяет применить её в различных отраслях: от образования до технической поддержки

Студент ВСГУТУ разработал многофункциональное чат-приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ). Оно оснащено системой настраиваемых контекстов, что позволяет ему подстраиваться под уникальные потребности как организаций, так и пользователей.

Автор - учащийся по направлению «Прикладная информатика» Даниил Бабич. Он учится на факультете компьютерных наук при кафедре «Прикладная информатика, статистика и анализ данных». Разработчик отметил, что основная идея проекта заключается в том, чтобы создать умный чат-бот, который понимает, о чём его спрашивают, и даёт ответы в зависимости от настроек. Например, его можно оптимизировать на помощь в изучении программирования, или он может стать помощником для туристического агентства, отвечая на вопросы клиентов о турах и поездках.

- Современные компании сталкиваются с необходимостью предоставить оперативную и точную информацию своим клиентам и сотрудникам. Стандартные чат-боты часто имеют ограниченные возможности и не могут учитывать специфические требования различных организаций. Наш проект решает эту проблему, предоставляя возможность создавать настраиваемые контексты для бота, что позволяет ему давать релевантные ответы в зависимости от потребностей конкретной компании, - пояснил Даниил Бабич.

Отмечается, что чат-приложение обладает высокой адаптивностью благодаря применению ИИ и настраиваемых контекстов.

- В то же время многофункциональность разработки позволяет применить её в различных отраслях: от образования до технической поддержки. При этом использование ИИ позволяет боту учиться, улучшая ответы и релевантность с течением времени. Приложение можно легко интегрировать, что делает его эффективным решением для разного вида бизнеса, - отметили в вузе.
студенты

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