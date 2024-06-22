В Бурятии пассажирке рейсового автобуса оказали экстренную медпомощь

В пути у женщины сильно подскочило артериальное давление и началась рвота



Утром 21 июня пассажирке рейсового автобуса «Закаменск – Улан-Удэ» понадобилась экстренная медицинская помощь.



Рано утром - в 6 часов - как обычно междугородний автобус начал движение до столицы Бурятии. В какой-то момент, когда автобус ещё не доехал до административной границы Закаменского района, одной из пассажирок резко стало плохо. Женщина почувствовала острый болевой синдром, у неё открылась рвота, сильно подскочило артериальное давление.



Водитель маршрутки принял решение повернуть во врачебную амбулаторию села Михайловка Закаменской центральной районной больницы. Несмотря на раннее время, на место оперативно прибыла врач общей практики Михайловской амбулатории Людмила Цыбенова.



Врач измерила давление, сделала электрокардиограмму и поставила необходимые уколы.



- Предварительный диагноз – обострение хронического панкреатита. В ходе предпринятых неотложных мер оказания медицинской помощи врач стабилизировала состояние и сняла болевой приступ у экстренного пациента. Дала необходимые рекомендации, - сообщили в пресс-службе Закаменской центральной районной больницы.



Пассажирка почувствовала себя намного лучше. Через некоторое время она смогла продолжить движение и благополучно прибыла в Улан-Удэ.

