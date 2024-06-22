В Улан-Удэ зажгли свечи в День памяти и скорби

К Мемориалу Победы возложили венки



22 июня в Бурятии проходят акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби.



Жители столицы республики присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Митинг состоялся возле Мемориала Победы. К монументу возложили венки и цветы, а также зажгли свечи и лампады.



- Пусть этот день будет очередным напоминанием о том, что мы единый народ, что мы можем справиться с любой напастью, и что тот, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.







Также сегодня в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования (0+) по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие» памяти сотрудников ОМОН «Кречет», погибших при исполнении служебного долга.



В Этнографическом музее народов Забайкалья пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Восточные рубежи России» (6+). Мероприятие станет мультивековой площадкой, на которой будут представлены направления исторической реконструкции и моделирования, связанные с военным делом, ремёслами, повседневной жизнью с эпохи средневековья до XX века.



По традиции в этот день все желающие могут зажечь свою свечу памяти дома или в организациях, как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.



22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и завершилась победой антигитлеровской коалиции. СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. Из Бурятии на фронт ушло более 120 тысяч человек, более трети из них не вернулись с войны.



В 1996 году 22 июня было объявлено Днём памяти и скорби. Ежегодно в этот день в России, а также ряде других стран, воевавших в Великой отечественной, приспускают флаги, проводят памятные мероприятия, люди возлагают цветы к мемориалам. С 2009 года проводится акция «Свеча памяти» (0+).



