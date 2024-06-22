В центре Улан-Удэ перекроют ещё один участок дороги

С 24 июня в Улан-Удэ перекроют участок дороги на пересечении улиц Банзарова и Свободы.- Это связано с продолжающимся, поэтапным строительством новых инженерных сетей в центральной части города в рамках мастер-плана Улан-Удэ, - сообщили в мэрии.Ранее, 4 июня, перекрыли участок дороги по ул. Свободы - от ул. Куйбышева до ул. Банзарова. Работы здесь продолжаются. Параллельно подрядчик приступает к следующему участку - на пересечении улиц Банзарова и Свободы. Работы продлятся до середины июля.До этого времени продолжит действовать временная схема движения автобусов № 3, 3А в объезд закрытого для движения участка по ул. Свободы через ул. Свободы - ул. Кирова – ул. Шмидта - ул. Банзарова – далее по утверждённым схемам. В обратном направлении - без изменений.