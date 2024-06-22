Первая партия выйдет в количестве 108 штук
Мастерская Иволгинского дацана «Мэргэн Дархан» выпустила первые сосуды для далга (подношение).
- Мастерская «Мэргэн Дархан» по поручению Жаргал Багши начинает выпуск «Далгын Саба» - Сосуд для Благосостояния. Первая партия выйдет в количестве 108 штук. «Сосуд для далга» – не просто удобная ёмкость для подношений, но и сосуд для реализации вашего будущего благосостояния, - сообщается на странице мастерской.
Далга в буддизме – это ритуал подношения даров божествам, ритуал призывания благоденствия. Подношение совершают различными сладостями.
Верующие, держа в руках подношение и вращая его по часовой стрелке синхронно с действиями лам, произносят мантру. В этой мантре заключается призыв к божествам отведать пищу. После ритуала в знак благодарности часть пищи оставляют в дацане, а оставшуюся часть уносят домой.
В мастерской Иволгинского дацана поясняют, что использование специального сосуда делает ритуал более полноценным и каноничным, «позволяя верующим более эффективно призывать благосостояние».
В Бурятии мастерская дацана начала выпускать сосуды для благосостояния
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