«Больше не нужен крюк в 50 км»: В Бурятии открыли мост через реку Баргузин

















В Курумканском районе открыли отремонтированный мост через реку Баргузин, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Мост между посёлком Майский и улусом Алла разрушился в августе 2022 года, когда река Баргузин вышла из берегов. Новая переправа усилена в три раза.Работы по восстановлению моста были начаты в 2023 году и завершены раньше планируемого срока.- Вы, в первую очередь, вложили в этот мост свой труд и усилия. В первую очередь, спасибо местным жителям, району, поселению, которые смогли в такие короткие сроки отремонтировать мост, - поздравил местных жителей глава Бурятии Бурятии.На объекте проведены работы по устройству опор, ледорезов, пролётного строения, двойного деревянного настила и подъезда. Протяжённость обновлённого моста – 128 метров, ширина – 4,5 метра, он выдерживает вес до пяти тонн.- У нас сегодня большое и радостное событие: восстановлен мост через реку Баргузин, который имеет огромное значение для жителей нашего посёлка. Он не только соединяет поселения, но и ведёт к пастбищам, является артерией для пожарных служб. В период поломки старого моста и строительства нового приходилось делать дугу в 50 километров. Сегодня мы открыли быструю переправу. Отрадно, что работы выполнены качественно и раньше намеченных сроков. Новый мост – отличный подарок к 80-летнему юбилею нашего района, - сказал глава Майского Александр Ринчинов.Также сегодня во время визита в Курумканский район глава Бурятии осмотрел работы по ремонту моста через реку Гарга на автомобильной дороге Могойто – Майский. Дорога соединяет Арзгун и Майский с районным центром.Стоимость моста составит более 100 млн рублей. В ходе подготовки к строительству объекта был разобран старый мост и организовано дорожное движение на период строительства по временному мосту. Мост строят в рамках республиканской госпрограммы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».- Этот мост стратегически важен, он ведёт к двум поселениям: Арзгун и Майское. Если бы мост, который был аварийным, разрушился, то у нас закрылось бы сообщение с четвертью населения района. На новом мосту, в отличие от старого, деревянного, все конструкции металлические и бетонно-заливные. Работы идут в графике и должны завершиться до конца ноября. Сейчас готовность порядка 62%. Основные работы: сваи, пролётные конструкции все завершены. Остались береговые работы, - рассказал глава Курумканского района Леонид Будаев.Всего в этом году в Курумкане строили три моста. Помимо двух осмотренных мостов, зимой сдан мост в улусе Харгана. Он соединяет его с улусом Барагхан и 40 животноводческих стоянок с пастбищами.