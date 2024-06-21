Для работающей молодёжи Бурятии проведут спортивный турнир

Соревнования памяти С.В. Мантурова пройдут в Улан-Удэ



29 июня в Бурятии пройдёт республиканский спортивный турнир среди работающей молодёжи. Соревнования посвящены памяти первого председателя государственного комитета РБ по делам молодёжи, физической культуре и спорта Семёна Мантурова.



Турнир проводится 29 июня с 9:00 до 18:00 в Улан-Удэ, на базе активного отдыха «Лидер». Участие примут представители работающей молодёжи: команды организаций и предприятий, органов власти Республики Бурятия. В состав команды должны входить 10 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Обязательно не менее двух девушек в команде. Заявки принимаются до 24 июня включительно на электронную почту: stpk_lider@mail.ru.



Соревнования пройдут в поэтапном формате. Команды поборются в следующих этапах: «Военно-спортивная игра «Лазертаг», «Огневая подготовка», «Тир страйкбольный», «Строевая подготовка», «Метание гранаты», «Оказание первой помощи», «Военизированная полоса препятствий», «Интеллектуальный конкурс», «Командообразующий конкурс», «Физическая подготовка (нормы ГТО)», «Фигурное вождение квадроцикла» и «Прохождение верёвочного парка».



Возрастное ограничение: 18+.

