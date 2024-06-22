В Бурятии северяне взбунтовались против сноса клумбы

Они не понимают, к чему эти «новаторства»
В Северобайкальске забили тревогу из-за слухов о предложении снести клумбу на площади Бодрова
. С такой инициативой якобы выступил новый главный архитектор города. Некоторым местным жителям она совсем не понравилась.
- К чему эти новаторства и для чего? Места мало? – полюбопытствовали они в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Люди утончили, можно ли высказать своё мнение с помощью электронного голосования. Глава Северобайкальска Олег Котов сообщил: идея принадлежит проектировщикам, а вовсе не архитектору. По этому поводу в соцсетях решили устроить опрос. «Как жители решат, так и будет», – заверил мэр города.
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