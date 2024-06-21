На юге Бурятии пройдут игры «пяти родов»

Их приурочат к открытию памятника бурятскому учёному
22 июня в селе Баин Булак Кяхтинского района Бурятии состоятся спортивные состязания «Таван Овонай найр-2024». В этом году их посвятили открытию памятника великому бурятскому учёному-лингвисту Лхарамба-ламе Чойдаг Дагве Бадмажапову, создателю тибетского толкового словаря.
В один день пять родов: Авагад, Шарнууд, Мандалын , Баатад и Ашаавагад – первые, кто приняли буддизм официально в России, проведут молебен Овоо, а после примут участие в «Таван Овоной найр».
Как сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России, в рамках игр пройдут:
1. Борьба «Бөх барилдаан». Участвуют мужчины в весовых категориях: 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг, а также юноши: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, свыше 60 кг. Абсолютное первенство разыгрывают победители и призёры в весовых категориях.
2. Стрельба из национального лука «Сур Харбаха». Соревнования проводятся по национальным правилам из национальных луков. Дистанция: мужчины – 45 м, женщины - 30 м. Выполняется всего 32 выстрела за выбивание «ласти». Личные и командные места определяются по сумме набранных очков. Форма одежды — национальная (халат, шапка и гутал). Также состоится абсолютное первенство среди женщин и мужчин.
З. Конные скачки «Мори урилдаан». Пройдут заезды на 6 дистанциях:
- Заезд для лошадей 4-х лет и старше рысистых пород «Рысь под седлом». Дистанция 2400 метров. Возраст участников не младше 18 лет.
- Скачки для лошадей верховых пород. Дистанция 2000 метров. Возраст участников не младше 13 лет.
- Скачки для лошадей 3-х лет бурятской породы. Дистанция 12 км. Рост в холке 1 метр 37 сантиметров.
- Скачки для лошадей 4-х лет и старше бурятской породы. Дистанция 18 км. Рост в холке 1 метр 42 сантиметра.
- Скачки для лошадей старшего возраста полукровных пород. Дистанция 6000 метров для лошадей, рождённых в Республике Бурятия. Для участия допускаются лошади только с паспортами. Возраст участников не младше 13 лет. Для участников младше 13 лет, вывод лошади с всадником к месту старта осуществляется сопровождающим лицом.
- Скачки для лошадей местной улучшенной породы. Дистанция 9000 метров. Рост в холке 1 метр 48 сантиметров.
Победители в абсолютном первенстве по бурятской борьбе «Бөх барилдаан», стрельбе из национального лука, конному спорту награждаются грамотами, овцами бурятской породы и ценными призами.
Возрастное ограничение: 6+.
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