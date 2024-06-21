В микрорайоне Улан-Удэ станет светлее

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В Забайкальском установят 62 светильника



В Улан-Удэ идут работы по устройству сетей наружного освещения в микрорайоне Забайкальский. Здесь по муниципальной программе будет установлено 62 светильника. Работы проводит бригада электромонтёров Октябрьского подразделения МБУ «Горсвет».



Как сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ, за последние несколько лет территория жилого сектора микрорайона Забайкальский заметно увеличилась, здесь построили школу, детский сад, дорогу. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность, власти города решили провести наружное освещение.

