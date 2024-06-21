Водный маршрут открыт на реке Шилке
В Забайкалье с 21 июня возобновлено движение теплохода «Шилка-6», который следует по маршруту Сретенск – Нижние Курлаки. Судно прошло техосмотр, получено разрешение Роспотребнадзора и допуск системы управления безопасности судном.
- Открываем единственный водный маршрут в регионе протяжённостью 135 километров на реке Шилке. Начало перевозок возможно при допустимом уровне воды в реке от 110 сантиметров, - рассказал вице-премьер краевого правительства Алексей Гончаров.
Маршрут пролегает через Сретенск, сёла Ломы, Фирсово, Мангидай, Шилкинский Завод, посёлок Усть-Карск, а также Верхние и Нижние Куларки. Рейсы будут совершатся по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 17:35, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Забайкалье возобновил перевозки единственный теплоход
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