В Забайкалье возобновил перевозки единственный теплоход

Водный маршрут открыт на реке Шилке



В Забайкалье с 21 июня возобновлено движение теплохода «Шилка-6», который следует по маршруту Сретенск – Нижние Курлаки. Судно прошло техосмотр, получено разрешение Роспотребнадзора и допуск системы управления безопасности судном.



- Открываем единственный водный маршрут в регионе протяжённостью 135 километров на реке Шилке. Начало перевозок возможно при допустимом уровне воды в реке от 110 сантиметров, - рассказал вице-премьер краевого правительства Алексей Гончаров.



Маршрут пролегает через Сретенск, сёла Ломы, Фирсово, Мангидай, Шилкинский Завод, посёлок Усть-Карск, а также Верхние и Нижние Куларки. Рейсы будут совершатся по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 17:35, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

