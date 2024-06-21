Учёные из Бурятии разработали способ производства БАДа из жома облепихи

Предлагаемый способ способствует повышению микробиологической безопасности
В Бурятии учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали способ получения активированной добавки к пище на основе продуктов переработки жома облепихи. Отличительными особенностями инновации являются использование ультразвуковой обработки и выдержка во влажном состоянии, что сокращает длительность процесса производства и улучшает функционально-технологические свойства готового продукта.
Активированная пищевая добавка на основе облепихового жома может использоваться при производстве лечебно-профилактических, функциональных пищевых продуктов. Кроме этого, комплекс биологически активных веществ в добавке позволяет использовать её в качестве сырья для производства косметических и парфюмерных средств. К тому же, высокое содержание питательных веществ и пищевых волокон делает активированную добавку перспективным компонентом для производства кормов для животных и птицы.
По словам разработчиков, процесс получения активированной добавки состоит из четырёх этапов: обработка ультразвуком, выдержка во влажном состоянии, сушка и измельчение.
- Предлагаемый способ физической обработки сырья из облепихового жома способствует повышению микробиологической безопасности. Жом биоактивируют, выдерживая его во влажном состоянии. Это позволяет осуществить фазу активации ферментов, под действием которых происходит набухание и наклёвывание зародыша семян. Затем активированный облепиховый жом сушат до влажности 14% и измельчают, - рассказала один из авторов разработки, заведующий кафедрой «Технология продуктов из растительного сырья» ВСГУТУ, профессор Анна Золотарева.
Как сообщили в пресс-службе ВСГУТУ, активация облепихового жома позволяет повысить содержание биологически активных веществ, таких как флавоноиды, токоферолы, каротиноиды, витамины до 7% по сравнению с известными способами. При этом активированный облепиховый жом содержит более 27% пищевых волокон. Они стабилизируют влагу и жировую составляющую продукта. Кроме того, активация повышает водо- и жиросвязывающую способность добавки на 14% и 20% соответственно, что улучшает технологические характеристики при производстве пищевых продуктов.
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