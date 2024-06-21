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В Агинском округе на фестиваль съедутся бурятские роды

В Агинском округе на фестиваль съедутся бурятские роды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обязательна единая форма одежды участников – бурятская национальная одежда

27 июня в Агинском Бурятском округе пройдёт фестиваль родов «Отогой наадан». Он состоится на центральном стадионе посёлка Агинское.

Принять участие могут семейные и родовые группы, включающие представителей трёх поколений: старшее, среднее и младшее. Приём заявок от команд продлится до 25 июня.

- Участники фестиваля должны преодолеть три этапа: визитная карточка команды, спортивная часть, включающая в себя состязания по бурятским национальным играм «шагай наадан» и «баргай наадан» и интеллектуальный конкурс в виде квест-игры, - рассказали организаторы.

Конкурсные мероприятия направлены на выстраивание родоплеменной связи поколений, сохранение бурятского языка и традиционных культурных ценностей. Идейным вдохновителем фестиваля стала учитель бурятского языка и литературы, почётный работник общего образования РФ Дулмажаб Цынгуева.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Агинского национального музея им. Г. Цыбикова, сообщает пресс-служба фонда развития Забайкальского края.

Возрастное ограничение: 6+.
фестиваль Агинский Бурятский округ

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