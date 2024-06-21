«Убиться можно»: Самую красивую деревню России пристыдили за дороги



Тарбагатайскому селу Большой Куналей, которое несколько лет назад Тарбагатайскому селу Большой Куналей, которое несколько лет назад официально признали одним из самых красивых в стране , попеняли за дороги. Фото одной из них – с провалившимся асфальтом – выложили накануне в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



- Были в гостях в Большом Куналее. В районе кто-то следит за дорогами? Можно убиться. Мы сами из другого региона, работаем в дорожном хозяйстве в Тюмени, но там такого никогда не видели. И такие ямы – во многих местах, – заявили приезжие.



Они посоветовали властям принять меры, пока не произошла трагедия.



И. о. главы района Николай Коновалов отметил, что эта дорога на гарантии. Подрядчику, отвечающую за неё, пообещали направить претензию. «Предупредительные знаки выставят», – заверил Коновалов.



