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Собаки в центре Улан-Удэ собрали чиновников на экстренное совещание

Собаки в центре Улан-Удэ собрали чиновников на экстренное совещание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти усиленно думают, что делать с бездомными псами

После того, как накануне в центр Улан-Удэ привезли три десятка беспризорных животных, пригрозив выпустить их прямо на площадь Советов, в республиканском управлении ветеринарии провели срочное совещание. На нём решали, что же делать с бродячими собаками, оказавшимися в пунктах передержки.

Дело в том, что деньги на содержание бездомных псов отловщикам выделяют только на месяц, а на 31-ий день после поимки их должны усыплять. Но поскольку эвтаназию четвероногих в Бурятии приостановили по решению суда, умерщвлять их нельзя. Средств от властей нет и потому организациям, занимающимся отловом, приходится тратить свои и залезать в долги. Генеральный директор ООО «ЦАСС» Владимир Галсанов привёз собак на главную площадь города и выставил клетки с ними между зданиями мэрии и правительства, чтобы хоть как-то привлечь внимание к этой проблеме.

Ветуправление вечером 20 июня совещалось с сотрудниками городской администрации, чтобы выработать какое-нибудь совместное решение. Жителей столицы Бурятии заверили, что на улицу животных выпускать не станут. В городе хотят провести ярмарку, чтобы подыскать им хозяев. А ещё в ведомстве намерены встретиться с представителями местных приютов и при возможности передать собак туда.

- Кроме того, прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на содержание оставшихся особей, – подчеркнул руководитель управления ветеринарии Амгалан Дармаев.

Некоторых псов, оказавшихся в пункте передержки ООО «ЦАСС», поймали ещё в начала марта. Сейчас там находятся 1100 четвероногих и 880 из них не финансируют. Организации задолжали за животных примерно 4 с половиной миллиона.

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