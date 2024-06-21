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В Бурятии сотрудники МЧС напоминают детям о безопасности

В Бурятии сотрудники МЧС напоминают детям о безопасности
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Проводятся профилактические мероприятия

Сотрудники МЧС России проводят в Бурятии обучающие занятия в рамках всероссийской акции «Мои безопасные каникулы».

Так, в Улан-Удэ в доме культуры «Кристалл» главный специалист отдела организации надзорных мероприятий Елена Мальцева рассказала ребятам о правилах пожарной безопасности в быту и как действовать в случае возникновения возгорания. Инспектор ГИМС Дмитрий Потёмкин напомнил о безопасном поведении на воде.

- В целях обеспечения безопасности подрастающего поколения в период летних каникул, постоянно проводим уроки безопасности на школьных площадках и в детских оздоровительных лагерях. Помимо того, что напоминаем правила, организуем конкурсы и показываем обучающие фильмы, а ребята в свою очередь активно задают вопросы, - рассказала Елена Мальцева.

В Заиграевском районе инспекторы госпожнадзора совместно с пожарными и представителями МВД с профвизитом посетили детский лагерь «Рассвет». Особый восторг у отдыхающих вызвала демонстрация спасательного оборудования и техники, а завершилось мероприятие любимой детской забавой - обливанием водой из пожарного рукава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


МЧС дети

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