Жительнице Бурятии исполнилось 95 лет

Имениннице вручили памятные подарки и благодарственные письма от главы Бурятии и президента России



В Закаменском районе Бурятии с 95-летием поздравили Татьяну Марковну Филиппову. Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на администрацию Закаменска.



Татьяна Марковна проработала 10 лет на руднике Джидокомбината и 20 лет – в отделении связи Закаменского района.



Имениннице вручили памятные подарки и благодарственные письма от президента России, главы Бурятии, администрации и Совета депутатов Закаменского района, администрации и совета депутатов Закаменска. Также её поздравили от лица министерства социальной защиты населения Бурятии и вручили свидетельство о предоставлении единовременной выплаты.

