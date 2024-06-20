Имениннице вручили памятные подарки и благодарственные письма от главы Бурятии и президента России
В Закаменском районе Бурятии с 95-летием поздравили Татьяну Марковну Филиппову. Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7» со ссылкой на администрацию Закаменска.
Татьяна Марковна проработала 10 лет на руднике Джидокомбината и 20 лет – в отделении связи Закаменского района.
Имениннице вручили памятные подарки и благодарственные письма от президента России, главы Бурятии, администрации и Совета депутатов Закаменского района, администрации и совета депутатов Закаменска. Также её поздравили от лица министерства социальной защиты населения Бурятии и вручили свидетельство о предоставлении единовременной выплаты.
Жительнице Бурятии исполнилось 95 лет
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