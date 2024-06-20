20 июня

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Эксперты заявили, что оскандалившаяся сельская школа в Бурятии не уйдёт под землю

Эксперты заявили, что оскандалившаяся сельская школа в Бурятии не уйдёт под землю
Общество,  Фото:ОНФ
В Госэкспертизе объяснили, почему это невозможно

Ситуацию со школой в иволгинском селе Гурульба прокомментировали представители Госэкспертизы Бурятии. Они заверили, что здание СОШ не уйдёт под землю, как того опасаются общественники. В ведомстве пояснили: инженерно-геологические изыскания по объекту сделали ещё в 2017 году ООО.  Во время них на территории пробурили девять десятиметровых скважин.

После исследований составили инженерно-геологический разрез стройплощадки. Основанием фундаментов принят твёрдый суглинок. Это продукт выветривания коренных (скальных) пород – песчаников и аргилитов.
 
- По своим прочностным характеристикам грунт пригоден для возведения здания без каких-либо ограничений, – заявили в ведомстве. – Грунтовые воды находятся на глубине в 7,8-8,8 м. Возможен их сезонный подъём на 0,5-1 метр, а в катастрофические паводки – до полутора-двух. При этом основания фундаментов находятся выше отметок подъёма воды и не подвержены их влиянию.

Вечной мерзлоты на участке, где возвели школу, нет. Однако там во время сильных ливней возможен розлив реки Большая Речка – притока Иволгинки.
 
- В период изысканий в апреле 2017-го русло реки не было обводнено, но оказалось покрыто травяной растительностью. Это говорит о том, что сток отсутствует даже в тёплое время года. Тем не менее, западная часть площадки, где расположен школьный стадион, при  обильных осадках может подтапливаться. Под само здание, примыкающее к спортивной площадке, для предотвращения возможного подтопления предусмотрена подсыпка грунта слоем в 0,6 метра, – отметили в Госэкспертизе.
 
Специалисты пришли к выводу, что результаты представленных инженерных изысканий соответствуют целям проекта – то есть строительству школы и какие-либо ограничения для этого отсутствуют.

Ранее стало известно, что сотрудники управления капстроительства, принимавшие сельскую школу, уволились. В УКС сообщили: самому зданию ничего не угрожает.
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