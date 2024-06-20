Эксперты заявили, что оскандалившаяся сельская школа в Бурятии не уйдёт под землю



Ситуацию со школой в иволгинском селе Гурульба прокомментировали представители Госэкспертизы Бурятии. Они заверили, что здание СОШ не уйдёт под землю, как того Ситуацию со школой в иволгинском селе Гурульба прокомментировали представители Госэкспертизы Бурятии. Они заверили, что здание СОШ не уйдёт под землю, как того опасаются общественники. В ведомстве пояснили: инженерно-геологические изыскания по объекту сделали ещё в 2017 году ООО. Во время них на территории пробурили девять десятиметровых скважин.



После исследований составили инженерно-геологический разрез стройплощадки. Основанием фундаментов принят твёрдый суглинок. Это продукт выветривания коренных (скальных) пород – песчаников и аргилитов.



- По своим прочностным характеристикам грунт пригоден для возведения здания без каких-либо ограничений, – заявили в ведомстве. – Грунтовые воды находятся на глубине в 7,8-8,8 м. Возможен их сезонный подъём на 0,5-1 метр, а в катастрофические паводки – до полутора-двух. При этом основания фундаментов находятся выше отметок подъёма воды и не подвержены их влиянию.



Вечной мерзлоты на участке, где возвели школу, нет. Однако там во время сильных ливней возможен розлив реки Большая Речка – притока Иволгинки.



- В период изысканий в апреле 2017-го русло реки не было обводнено, но оказалось покрыто травяной растительностью. Это говорит о том, что сток отсутствует даже в тёплое время года. Тем не менее, западная часть площадки, где расположен школьный стадион, при обильных осадках может подтапливаться. Под само здание, примыкающее к спортивной площадке, для предотвращения возможного подтопления предусмотрена подсыпка грунта слоем в 0,6 метра, – отметили в Госэкспертизе.



Специалисты пришли к выводу, что результаты представленных инженерных изысканий соответствуют целям проекта – то есть строительству школы и какие-либо ограничения для этого отсутствуют.



