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«Накопились»: В центр Улан-Удэ свезли три десятка бродячих собак и грозились выпустить их на площадь

«Накопились»: В центр Улан-Удэ свезли три десятка бродячих собак и грозились выпустить их на площадь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отловщики и власти не знают, что делать с беспризорными псами

Ситуация с бездомными животными в Бурятии зашла в тупик. Ещё в ноябре депутаты Народного Хурала приняли закон, позволяющий усыплять беспризорных четвероногих на 31-ый день после отлова. Делать это разрешили в нескольких случаях.

Однако спустя пару месяцев в республике временно запретили умерщвлять так называемых невостребованных хвостатых, которых никто не забрал себе – агрессивных и больных по-прежнему могут. Это табу, возможно, станет постоянным – сейчас в вопросе разбирается Конституционный суд России.

Тем временем в одной из организаций, занимающейся поимкой бродячих псов, не знают, что с ними делать – средства на содержание животных в пунктах передержки выделяют только на месяц. Потом – усыпление. Но поскольку эвтаназия сейчас на паузе, а деньги не дают, отловщикам приходится тратить свои и влезать в долги. В знак протеста днём 20 июня они привезли в центр Улан-Удэ с полтора десятка клеток с подопечными, грозясь выпустить их прямо на площадь Советов.


 
Собак – а их было около 30 – «выставили» прямо у зданий городской администрации и правительства. Как пояснил «Байкал-Daily» генеральный директор ООО «ЦАСС» Владимир Галсанов, ситуация получилась безвыходная.
 
- На 31-й день собаки должны умерщвляться. Но усыплять мы их пока не можем. И они «накопились», – подчеркнул Владимир Галсанов.


Некоторых псов, по его словам, поймали ещё в начале марта. Сейчас в пункте передержки ООО «ЦАСС», которое отлавливает псов в Улан-Удэ, насчитывается 1100 четвероногих и 880 из них не финансируют. Организации задолжали за четвероногих порядка 4 с половиной миллиона.
 
- Кормим, ухаживаем за счёт своих средств, взяли кредиты, – говорится директор «ЦАСС». – Привезли сюда (на площадь – прим.), потому что не можем понять, что с ними дальше делать и когда вообще будет решаться вопрос.



До принятия скандального закона по всей республике действовал определённый порядок поимки бездомных собак, согласно которому их сначала обследовали, при необходимости – прививали, стерилизовали и чипировали и держали в приюте минимум неделю.

Затем мелких особей – до 25 сантиметров в холке – выпускали в прежнюю среду обитания, то есть на улицы, если не удалось пристроить их в добрые руки. Крупные же и опасные навсегда оставались в питомниках. Однако, по словам заммэра Улан-Удэ Сергея Гашева, животных меньше не становилось. Потому и приняли решение об эвтаназии.

- Сейчас новый закон приостановил действие и усыплять собак подрядчик не может. Выпустить – тоже, потому что это запрещено. И деньги на содержание до него тоже не доводят. Он содержит этих собак за свой счёт, – отмечает Гашев.

Комитет городского хозяйства неоднократно поднимал этот вопрос, направляя в управление ветеринарии письма с просьбой разъяснить порядок дальнейшего содержания четвероногих. Но вопрос с финансированием «завис». Начальник ветуправления Амгалан Дармаев, в свою очередь, заявил, что его будут прорабатывать и думать, «какие выходы есть». «По новому закону № 185 денег на пожизненное содержание у нас пока не предусмотрено», – подчеркнул он.

Кстати, на площадь животных выпускать не стали – клетки с ними погрузили в машины и увезли обратно в пункт передержки.





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