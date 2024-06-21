Местами возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 21 июня в республике облачно и дождливо, местами ливни, грозы, возможен град. Северо-восток осадки обойдут стороной.
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20, при грозах порывы до 24 м/с. Днём воздух прогреется лишь до отметки +9, +14 градусов, местами до +19, +24. По крайнему северу жарко и до +28 градусов.
В Улан-Удэ сегодня дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 7-12, с порывами до 15-18 м/с. Днём прохладно, всего 10-12 градусов тепла.
В Бурятии сохранится дождливая погода
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