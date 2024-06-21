В Агинском округе стартует фестиваль стрижки овец

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участие примут стригали из пяти районов Забайкалья



Первый забайкальский фестиваль стрижки овец «Белое золото Аги» пройдёт 22 июня в Агинском Бурятском округе. Мероприятие проведут в Агинском районе на предприятии по переработке шерсти «Руно». Участие в конкурсе по скоростной стрижке мелкого рогатого скота примут представители пяти районов Забайкалья.



- Одним из центральных событий предстоящего фестиваля станет конкурс, в котором участники должны будут продемонстрировать умение по скоростной стрижке овец. Каждому из стригалей предстоит остричь по три головы, победителем будет признан участник, показавший лучшее время и наиболее качественно и аккуратно сделавший свою работу. Для участия в мероприятии заявились по два представителя из хозяйств Читинского, Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского районов и Ононского округа, - рассказал вице-премьер краевого правительства – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.



Призовой фонд конкурса составит 120 тысяч рублей. Помимо наград победителям, будут учреждены специальные призы в нескольких номинациях.



В ходе фестиваля для зрителей будет организован мастер-класс по ручной стрижке овец. Также для гостей организуют экскурсии. Будут работать локации с выставочной, сувенирной продукцией и другие развлекательные площадки, сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкалья.



- Среди основных задач фестиваля «Белое золото Аги» – повышение престижа профессии стригаля, сохранение традиционной культуры и обычаев бурят, развитие шерстяного производства в регионе, стимулирование турпротока, - пояснил Базар Дугаржапов.



Возрастное ограничение: 6+.

