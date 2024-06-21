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В Агинском округе стартует фестиваль стрижки овец

В Агинском округе стартует фестиваль стрижки овец
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие примут стригали из пяти районов Забайкалья

Первый забайкальский фестиваль стрижки овец «Белое золото Аги» пройдёт 22 июня в Агинском Бурятском округе. Мероприятие проведут в Агинском районе на предприятии по переработке шерсти «Руно». Участие в конкурсе по скоростной стрижке мелкого рогатого скота примут представители пяти районов Забайкалья.

- Одним из центральных событий предстоящего фестиваля станет конкурс, в котором участники должны будут продемонстрировать умение по скоростной стрижке овец. Каждому из стригалей предстоит остричь по три головы, победителем будет признан участник, показавший лучшее время и наиболее качественно и аккуратно сделавший свою работу. Для участия в мероприятии заявились по два представителя из хозяйств Читинского, Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского районов и Ононского округа, - рассказал вице-премьер краевого правительства – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.

Призовой фонд конкурса составит 120 тысяч рублей. Помимо наград победителям, будут учреждены специальные призы в нескольких номинациях.

В ходе фестиваля для зрителей будет организован мастер-класс по ручной стрижке овец. Также для гостей организуют экскурсии. Будут работать локации с выставочной, сувенирной продукцией и другие развлекательные площадки, сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкалья.

- Среди основных задач фестиваля «Белое золото Аги» – повышение престижа профессии стригаля, сохранение традиционной культуры и обычаев бурят, развитие шерстяного производства в регионе, стимулирование турпротока, - пояснил Базар Дугаржапов.

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ фестиваль стрижка овец овцеводство сельское хозяйство

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