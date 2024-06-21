В Бурятии веломарафон вдоль Байкала поменяет формат

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Вместо официальных соревнований состоится «дружеский» заезд



В этом году в Бурятии Байкальский веломарафон пройдёт в виде дружеского заезда. Причиной стали проблемы с организацией и согласованием с Госавтоинспекцией.



Встреча друзей Байкальского веломарафона и заезд на 100 км состоится 29 июня. В 11:00 начнётся сбор в селе Турка Прибайкальского района. В 12:00 стартует дружеская «покатушка» до посёлка Усть-Баргузин. По окончании состоится встреча друзей веломарафона и подведение итогов.



Участие примут следующие группы: «МТБ мужчины 18-39 лет», «МТБ мужчины 40+», «Шоссе мужчины 18-39 лет», «Шоссе мужчины 40+», «Женщины 18-39 лет», «Женщины 40+». Участники дружеского заезда должны строго соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности.



Возрастное ограничение: 18+.

