В Бурятии веломарафон вдоль Байкала поменяет формат

Вместо официальных соревнований состоится «дружеский» заезд
В этом году в Бурятии Байкальский веломарафон пройдёт в виде дружеского заезда. Причиной стали проблемы с организацией и согласованием с Госавтоинспекцией.
Встреча друзей Байкальского веломарафона и заезд на 100 км состоится 29 июня. В 11:00 начнётся сбор в селе Турка Прибайкальского района. В 12:00 стартует дружеская «покатушка» до посёлка Усть-Баргузин. По окончании состоится встреча друзей веломарафона и подведение итогов.
Участие примут следующие группы: «МТБ мужчины 18-39 лет», «МТБ мужчины 40+», «Шоссе мужчины 18-39 лет», «Шоссе мужчины 40+», «Женщины 18-39 лет», «Женщины 40+». Участники дружеского заезда должны строго соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности.
Возрастное ограничение: 18+.
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