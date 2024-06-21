В Северобайкальске с размахом отметят 50-летие БАМа

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Праздничные мероприятия проведут 6 и 7 июля



В городе Северобайкальск пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 6 июля на центральной площади им. В.А. Бодрова с 12:00 до 00:00 для жителей и гостей города состоится большой праздник (6+), приуроченный к юбилею БАМа.



С 12:00 до 17:00 в режиме нон-стоп на главной уличной сцене города пройдёт музыкальная программа (6+), включающая в себя выступления ди-джеев, молодёжных групп, фольклорных ансамблей, танцевальных коллективов, солистов и исполнителей из разных городов России: Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Читы, Кургана, Воронежа, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Краснодара. Также в программе примут участие лучшие творческие коллективы Северобайкальска. В рамках дневного концерта пройдут танцевальные мастер-классы.



С 12:00 на территории праздника начнут работу интерактивные развлекательные площадки для детей и взрослых (0+): тематические локации и фотозоны, выставки сувенирной продукции, различной национальной одежды, предметов быта, блюд национальной кухни и прочего. Для самых юных гостей мероприятия будет организована бесплатная игровая зона.



С 17:00 до 00:00 на сцене пройдёт большой праздничный концерт «БАМ 50» (6+) с участием руководителей региона, города, представителей руководства ОАО «РЖД» и ветеранов БАМа. Также состоится выступление звёздных гостей – групп «Dabro» и «Фабрика».



7 июля праздник продолжится вечерним гала-концертом IХ-го всероссийского творческого фестиваля «Арт-Состав» (6+), который пройдёт на главной уличной сцене центральной площади города с 18:00 до 20:00. В мероприятии примут участие победители фестиваля разных лет, лучшие творческие коллективы и исполнители, представляющие железные дороги России из самых разных уголков страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.



Возрастное ограничение: 6+.

