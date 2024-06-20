Студенты республики выиграли 7 наград
В Ставрополе объявили результаты XXXII (III) всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками мероприятия стали 2000 студентов более 400 колледжей из 70 регионов России, которые с 12 по 15 июня продемонстрировали более 1 000 творческих номеров по 10 направлениям.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, делегация Бурятии представила программу «Дорога длиною в жизнь», посвящённую 50-летнему юбилею начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Ребята стали обладателями 7 наград:
Театральное направление
Лауреат III степени, номинация «Художественное слово» — «Телепатия», Цыренов Ганжур (БРПК).
Направление «Мода»
Лауреат III степени, номинация «Мода с элементами этно» — коллекция «Хайхан зон/Хара булэ», Шаракшинов Цырен (ТК ВСГУТУ).
Инструментальное направление
Специальный приз за креативный подход в исполнительстве, номинация «Клавишные инструменты» — «Богемская рапсодия», Распутина София (УУКЖТ);
Специальный приз за развитие национальных традиций, номинация «Струнные инструменты» — «Жалам Хар (Вороной конь)», Галбаасан Намжилбумба (БРПК).
Направление «Оригинальный жанр»
Лауреат II степени, номинация «Оригинальный номер» — «Богиня», Гармаева Анна, (хореографический ансамбль БРПК «Талын сэсэг»).
Направление «Арт»
Специальный приз за использование культурного кода, номинация «Кастомизация» — Обедкина Дарья (УУКЖТ).
Танцевальное направление
Лауреат III степени, номинация «Народный танец» — «Встреча солнца» (хореографический ансамбль БРПК «Талын сэсэг»).
Ссузы Бурятии стали лауреатами «Российской студенческой весны»
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