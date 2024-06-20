20 июня

19 июня

Популярное

Ссузы Бурятии стали лауреатами «Российской студенческой весны»

Ссузы Бурятии стали лауреатами «Российской студенческой весны»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Студенты республики выиграли 7 наград

В Ставрополе объявили результаты XXXII (III) всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками мероприятия стали 2000 студентов более 400 колледжей из 70 регионов России, которые с 12 по 15 июня продемонстрировали более 1 000 творческих номеров по 10 направлениям.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, делегация Бурятии представила программу «Дорога длиною в жизнь», посвящённую 50-летнему юбилею начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Ребята стали обладателями 7 наград:

Театральное направление
Лауреат III степени, номинация «Художественное слово» — «Телепатия», Цыренов Ганжур (БРПК).

Направление «Мода»
Лауреат III степени, номинация «Мода с элементами этно» — коллекция «Хайхан зон/Хара булэ», Шаракшинов Цырен (ТК ВСГУТУ).

Инструментальное направление
Специальный приз за креативный подход в исполнительстве, номинация «Клавишные инструменты» — «Богемская рапсодия», Распутина София (УУКЖТ);
Специальный приз за развитие национальных традиций, номинация «Струнные инструменты» — «Жалам Хар (Вороной конь)», Галбаасан Намжилбумба (БРПК).

Направление «Оригинальный жанр»
Лауреат II степени, номинация «Оригинальный номер» — «Богиня», Гармаева Анна, (хореографический ансамбль БРПК «Талын сэсэг»).

Направление «Арт»
Специальный приз за использование культурного кода, номинация «Кастомизация» — Обедкина Дарья (УУКЖТ).

Танцевальное направление
Лауреат III степени, номинация «Народный танец» — «Встреча солнца» (хореографический ансамбль БРПК «Талын сэсэг»).

Бурятия ссузы конкурс студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В здравоохранение Иркутской области внедрят китайскую медицину
В здравоохранение Иркутской области внедрят китайскую медицину
Общество, 20.06.2024
Передовые методики планируют использовать в реабилитации пациентов
В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании
В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании
Общество, 20.06.2024
Они примут участие во всероссийской выставке достижений обучающихся
На севере Бурятии очищали побережье Байкала
На севере Бурятии очищали побережье Байкала
Общество, 20.06.2024
Также волонтёры благоустроили участок Большой Байкальской тропы
Символом всебурятского фестиваля станет Буха нойон
Символом всебурятского фестиваля станет Буха нойон
Общество, 20.06.2024
Небесное божество изобразят в облике быка
Атаман из Бурятии стал дважды чемпионом Европы
Атаман из Бурятии стал дважды чемпионом Европы
Общество, 20.06.2024
Александр Тырин выиграл чемпионат по метанию ножа
Артисты бурятского цирка запустят «поющие стрелы» в Якутии
Артисты бурятского цирка запустят «поющие стрелы» в Якутии
Общество, 20.06.2024
Государственный цирк Бурятии примет участие в VII Международном цирковом фестивале «МАМОНТёнок-2024». Уже завтра труппа вылетает в Якутск  
Жителя Бурятии оштрафуют за курение в самолёте
Жителя Бурятии оштрафуют за курение в самолёте
Общество, 20.06.2024
Также курильщика могут внести в «чёрный список» авиакомпаний
В Бурятии активисты ТОС убрали свалку возле почты
В Бурятии активисты ТОС убрали свалку возле почты
Общество, 20.06.2024
Несколько лет тут никто не убирался
В Бурятии любители консервов и байкальского омуля могут подхватить ботулизм
В Бурятии любители консервов и байкальского омуля могут подхватить ботулизм
Общество, 20.06.2024
Специалисты рассказали, как уберечься от смертельно опасного заболевания
Борица из Бурятии стала чемпионом игр стран БРИКС
Борица из Бурятии стала чемпионом игр стран БРИКС
Общество, 20.06.2024
Во вчерашнем поединке она уложила на лопатки соперницу, обеспечив себе золотую медаль
В Бурятии оштрафовали лесничего
В Бурятии оштрафовали лесничего
Общество, 20.06.2024
Он не внёс вовремя сведения в единую систему учёта древесины и сделок с ней
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
Общество, 20.06.2024
Отец Владимир приехал в женскую колонию  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^