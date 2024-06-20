20 июня

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Андрис Лиепа станет гостем балетного проекта на Байкале

Андрис Лиепа станет гостем балетного проекта на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие пройдёт в Прибайкальском районе Бурятии

Проект «Балет на Байкале. Бурятия» (возрастное ограничение 6+) пройдёт 17 августа в Прибайкальском районе республики. Мероприятие вновь соберёт ценителей балета на берегу озера Байкал. Программу проведут на участке «Пески», недалеко от села Турка. Сценой для артистов балета станет прибрежная территория, специально отведённая под реализацию туристического рекреационного проекта.

В этом году зрители увидят выступления артистов балета прямо на берегу Байкала на фоне заката уже третий год подряд. Ведущим выступит специальный гость, народный артист России Андрис Лиепа.

Как сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета, также в этом году в рамках программы будет показан одноактный балет в постановке Андриса Лиепы. Легкокрылые сильфиды станцуют на фоне заката и байкальских волн под открытым небом.

Напомним, ранее Андрис Лиепа представил бурятской публике восстановленную им вместе с заслуженной артисткой России Светланой Романовой версию «Шопенианы» (возрастное ограничение 12+) в феврале этого года. Громкая премьера состоялась и собрала в Улан-Удэ ценителей высокого искусства.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия балет Байкал

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