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Атаман из Бурятии стал дважды чемпионом Европы

Атаман из Бурятии стал дважды чемпионом Европы
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Александр Тырин выиграл чемпионат по метанию ножа

С 12 по 16 июня в Калининграде состоялись чемпионат и первенство Европы по спортивному метанию ножа. За медали соревнований боролись около 80 спортсменов из России, Республики Беларусь, Греции, Сербии, Литвы и Латвии.

Россия выставила сразу два состава сборной по 20 человек. По итогам соревнований она заняла первое командное место. На втором месте оказались спортсмены Греции, на третьем – представители Литвы.

Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, спортсмен из Бурятии Александр Тырин стал чемпионом турнира на дистанции 5 и 9 метров. Кроме этого, на дистанции 7 метров он завоевал бронзовую награду. Напомним, что Александр Тырин - атаман республиканского казачьего общества из Северобайкальска.

Отличились на соревнованиях и спортсмены Иркутской области. Они выиграли 11 медалей чемпионата и первенства Европы. На чемпионате среди мужчин второе место на дистанции 9 метров занял мастер спорта международного класса, главный тренер сборной России Владимир Турчин. Среди женщин на дистанции 6 метров победу одержала Алиса Турчина, бронзовую медаль выиграла Зоя Кулиева. На первенстве Европы второй результат на дистанциях 3 и 5 метров показала Диана Григорак. Ставр Турчин стал серебряным призером на дистанциях 6 и 7 метров, а также выиграл бронзовую награду на дистанции 5 метров. Тимур Муратов завоевал золотую медаль на дистанции 6 метров, серебряную награду на дистанции 5 метров, бронзу на дистанции 7 метров. Об этом рассказали в министерстве спорта Иркутской области.
метание ножа спорт Бурятия чемпионат Европы

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