Символом всебурятского фестиваля станет Буха нойон

Небесное божество изобразят в облике быка



Согласован символ-логотип международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2024» (6+). Им стал Буха нойон – тотемное животное-прародитель одного из монгольских народов. Изображение быка будет сопровождать все конкурсные мероприятия фестиваля.



Напомним, что сейчас в Булганском аймаке Монголии идёт подготовка к «Алтаргане-2024», которая пройдёт с 26 по 28 июля. Также формируется деловая, культурная и спортивная программы фестиваля и мероприятия. Предварительно известно, что будут проводиться концерты, спектакли, торжественные приёмы официальных лиц и почётных гостей фестиваля.



Завершат фестиваль концерта «Ëохор наадан» или «Туудэгэй наадан» (бур. «Игра вокруг костра»). Основными официальными языками фестиваля будут монгольский и бурятский. Полностью программа фестиваля будет готова вначале июля. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.



Возрастное ограничение: 6+.

