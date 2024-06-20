На севере Бурятии очищали побережье Байкала

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также волонтёры благоустроили участок Большой Байкальской тропы



В Северобайкальске завершилась экологическая акция «Чистые берега Байкала», приуроченная к 50-летию БАМа. Более 100 волонтёров навели порядок на побережье Байкала и в парке «Северное сияние», благоустроили участок Большой Байкальской тропы и высадили саженцы на аллее «50 лет БАМа».



За четыре дня волонтёры отправили на утилизацию 185 куб. м собранного мусора, очистили от сорной растительности 4,2 гектара Байкальского парка, высадили 3,5 тысячи цветов на городских клумбах и 70 саженцев скальной сосны. Участники акции приняли участие в посадке яблоневой аллеи к 50-летию БАМа, помогли в создании серпантина на Большой Байкальской тропе, а на перроне вокзала Северобайкальск украсили забор яркими граффити.



Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, акция «Чистые берега Байкала» проходит уже четвёртый год подряд. В ней принимают участие волонтёры-железнодорожники.

