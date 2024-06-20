В здравоохранение Иркутской области внедрят китайскую медицину

Передовые методики планируют использовать в реабилитации пациентов
Делегация медработников Иркутской области ознакомилась с работой медучреждений провинции Ляонин в Китае в завершающий день рабочей поездки. Министр здравоохранения области Андрей Модестов отметил, что в медучреждениях региона уже присутствуют элементы традиционной китайской медицины, но в дальнейшем планируется внедрить передовые китайские методики в этой сфере.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, иркутские медики посетили провинциальную больницу Ляонинского университета традиционной китайской медицины, основанную в 1956 году. Площадь медучреждения составляет свыше 180 тыс. кв. м, в медучреждении работает 2700 сотрудников, в состав входит 2200 коек, в том числе, 700 коек реабилитации. В медучреждении работает мощная лаборатория для диагностики болезней, аптека, где для пациентов изготавливают лекарства на травах.
- В больнице Ляонинского университета традиционной китайской медицины специалисты применяют более трёхсот видов традиционных методов лечения, которые в отечественном здравоохранении принято называть нетрадиционными. Здесь реализуется национальная концепция «Большого здоровья». Используются 360 различных лекарственных растений, около 100 травяных лекарственных препаратов. Ежегодно здесь проходят реабилитацию порядка тысячи детей и взрослых, — отметил Андрей Модестов.
Иркутским специалистам продемонстрировали использование лечебных ванн, паротерапии, мануальной практики, прижигания, иглорефлексотерапии, массажа, лечения воском и компрессом из трав, косметологию и многое другое. Детское население в университетской больнице восстанавливает иммунитет, когнитивные дисфункции, работает с массажистами и логопедами. Принципы детской реабилитации планируется внедрить в работу реабилитационного центра на базе Иркутской областной детской больницы после расширения площади и строительства нового здания.
Также иркутские медики ознакомились с работой первой больницы Китайского медицинского университета. Она построена в 2012 году и состоит из двух кампусов площадью 317 тыс. кв. м. В состав входит 4200 коек, 12 операционных, в том числе: интегрированная, гибридная, ангиографическая, роботическая, нейрохирургическая, работает две тысячи врачей. Ежегодно медучреждение посещает 3,4 млн человек, 210 тыс. пациентов проходят лечение в стационаре, 140 тыс. пациентов получают оперативные вмешательства, проходит по 100 операций в день.
В ходе осмотра операционных, лаборатории и других подразделений больницы специалистам продемонстрировали современную технику, оборудование и расходные материалы. В лабораторном центре продемонстрировали использование автоматических линий оборудования, которые связаны между собой цифровой интеграцией и пневмопочтой с отделениями. Они представлены такими узловыми блоками, как клиника, биохимия, иммунология, бактериология, молекулярная генетика, патоморфология. Широко применяются роботические технологии — роботы развозят пробирки. В одной из операционных иркутские специалисты присутствовали на удалении менингиомы головного мозга, в другой на аневризме аорты, а также посетили операцию урологического профиля с использованием робота да Винчи.
— Рабочая поездка делегации Иркутской области в Китай для сферы здравоохранения получилась продуктивной. Мы отметили, какие медицинские технологии можно внедрить в медучреждениях Приангарья, подписали три меморандума о сотрудничестве, а также пригласили местных врачей и других представителей здравоохранения КНР в Иркутск, — добавил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
В здравоохранение Иркутской области внедрят китайскую медицину
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Передовые методики планируют использовать в реабилитации пациентов
Они примут участие во всероссийской выставке достижений обучающихся
Студенты республики выиграли 7 наград
Также волонтёры благоустроили участок Большой Байкальской тропы
Небесное божество изобразят в облике быка
«Накопились»: В центр Улан-Удэ свезли три десятка бродячих собак и грозились выпустить их на площадь
Отловщики и власти не знают, что делать с беспризорными псами
Александр Тырин выиграл чемпионат по метанию ножа
Государственный цирк Бурятии примет участие в VII Международном цирковом фестивале «МАМОНТёнок-2024». Уже завтра труппа вылетает в Якутск
Также курильщика могут внести в «чёрный список» авиакомпаний
Несколько лет тут никто не убирался
Специалисты рассказали, как уберечься от смертельно опасного заболевания
Во вчерашнем поединке она уложила на лопатки соперницу, обеспечив себе золотую медаль
Он не внёс вовремя сведения в единую систему учёта древесины и сделок с ней
Отец Владимир приехал в женскую колонию
Занятия проводят старшие командиры