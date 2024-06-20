В здравоохранение Иркутской области внедрят китайскую медицину

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской област

Передовые методики планируют использовать в реабилитации пациентов



Делегация медработников Иркутской области ознакомилась с работой медучреждений провинции Ляонин в Китае в завершающий день рабочей поездки. Министр здравоохранения области Андрей Модестов отметил, что в медучреждениях региона уже присутствуют элементы традиционной китайской медицины, но в дальнейшем планируется внедрить передовые китайские методики в этой сфере.



Как сообщили в пресс-службе правительства области, иркутские медики посетили провинциальную больницу Ляонинского университета традиционной китайской медицины, основанную в 1956 году. Площадь медучреждения составляет свыше 180 тыс. кв. м, в медучреждении работает 2700 сотрудников, в состав входит 2200 коек, в том числе, 700 коек реабилитации. В медучреждении работает мощная лаборатория для диагностики болезней, аптека, где для пациентов изготавливают лекарства на травах.



- В больнице Ляонинского университета традиционной китайской медицины специалисты применяют более трёхсот видов традиционных методов лечения, которые в отечественном здравоохранении принято называть нетрадиционными. Здесь реализуется национальная концепция «Большого здоровья». Используются 360 различных лекарственных растений, около 100 травяных лекарственных препаратов. Ежегодно здесь проходят реабилитацию порядка тысячи детей и взрослых, — отметил Андрей Модестов.



Иркутским специалистам продемонстрировали использование лечебных ванн, паротерапии, мануальной практики, прижигания, иглорефлексотерапии, массажа, лечения воском и компрессом из трав, косметологию и многое другое. Детское население в университетской больнице восстанавливает иммунитет, когнитивные дисфункции, работает с массажистами и логопедами. Принципы детской реабилитации планируется внедрить в работу реабилитационного центра на базе Иркутской областной детской больницы после расширения площади и строительства нового здания.



Также иркутские медики ознакомились с работой первой больницы Китайского медицинского университета. Она построена в 2012 году и состоит из двух кампусов площадью 317 тыс. кв. м. В состав входит 4200 коек, 12 операционных, в том числе: интегрированная, гибридная, ангиографическая, роботическая, нейрохирургическая, работает две тысячи врачей. Ежегодно медучреждение посещает 3,4 млн человек, 210 тыс. пациентов проходят лечение в стационаре, 140 тыс. пациентов получают оперативные вмешательства, проходит по 100 операций в день.



В ходе осмотра операционных, лаборатории и других подразделений больницы специалистам продемонстрировали современную технику, оборудование и расходные материалы. В лабораторном центре продемонстрировали использование автоматических линий оборудования, которые связаны между собой цифровой интеграцией и пневмопочтой с отделениями. Они представлены такими узловыми блоками, как клиника, биохимия, иммунология, бактериология, молекулярная генетика, патоморфология. Широко применяются роботические технологии — роботы развозят пробирки. В одной из операционных иркутские специалисты присутствовали на удалении менингиомы головного мозга, в другой на аневризме аорты, а также посетили операцию урологического профиля с использованием робота да Винчи.



— Рабочая поездка делегации Иркутской области в Китай для сферы здравоохранения получилась продуктивной. Мы отметили, какие медицинские технологии можно внедрить в медучреждениях Приангарья, подписали три меморандума о сотрудничестве, а также пригласили местных врачей и других представителей здравоохранения КНР в Иркутск, — добавил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.



