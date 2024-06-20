В Забайкалье откроют «новые горизонты» на международном форуме

Общество, Фото: ТИЦ Забайкалья

На нём обсудят сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией



Сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией обсудят участники Забайкальского внешнеэкономического форума «Новые горизонты-2024», который состоится в Чите и Агинском Бурятском округе с 19 по 20 июля.



- В этом году форум «Новые горизонты-2024» станет выездной площадкой Восточно-экономического форума. Запланирована насыщенная деловая и культурная программа. Участники форума, в числе которых гости из Китая, Монголии и других стран, затронут широкий круг тем, посвящённых всестороннему развитию международного сотрудничества. Мероприятие такого формата и уровня позволит определить новые точки роста экономики регионов ДФО, наметить векторы межгосударственного сотрудничества, - отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.



Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией», на котором пройдёт обсуждение векторов взаимодействия трёх стран. В рамках деловой программы запланировано проведение панельных сессий «Медицинский и оздоровительный туризм в регионах: возможности экспорта», «Инвестиции и меры поддержки в рамках реализации проектов международного и регионального значения», а также «Дальний Восток - земля приключений: маркетинг региона и международные туристические маршруты».



Культурная часть программы будет включать в себя широкий спектр событий. Участники форума смогут посетить международную выставку искусств «На Великом чайном пути», свои работы на которой представят художники из Забайкалья, Бурятии, Китая и Монголии. Также в рамках форума все желающие смогут познакомиться с творчеством скульптора и оружейника Жигжита Баясхаланова на его персональной выставке.



Кроме этого, для читинцев и гостей города будет организовано арт-пространство: фотовыставка туристических мест Забайкалья, презентация традиционных изделий и сувениров мастеров региона, а также творческие и гастрономические мастер-классы, в которых смогут принять участие как взрослые, так и дети.



Часть программы пройдёт в Агинском Бурятском округе. Особое место займёт театрализованное представление под открытым небом и торжественное открытие скульптуры «Котёл дружбы трёх стран».



Завершится форум «Новые горизонты-2024» фестивалем «Кухня народов на Великом чайном пути». В Читу приедут российские и иностранные шеф-повара и вместе с забайкальскими коллегами разработают уникальное меню, объединяющее кухни народов трёх стран: России, Китая и Монголии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

