В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании

Они примут участие во всероссийской выставке достижений обучающихся
В Бурятии подведены итоги регионального отбора среди школьников для участия во всероссийской интерактивной выставке достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта «Открытия – 2030», осваивающих дополнительные общеразвивающие программы. В этом году свои истории успеха представили школьники из 11 муниципальных образований республики.
Отбор проходил по шести направленностям дополнительного образования: художественной, естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой. По итогам работы экспертов определились 20 участников всероссийской интерактивной выставки.
В художественном направлении победителями стали:
- Норжима Б. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»);
- Оюна Д. (ЦДО «Сосновый бор» дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ);
- Дарья М. (Кабанский дом детского творчества);
- Светлана Р. (ЦДОД «Радуга талантов»).
В техническом направлении лучшими стали обучающиеся:
- Виктория К. (Иволгинский районный центр дополнительного образования);
- Бато Г. (ЦДО «Малая академия наук»);
- Константин К. (МАУ ДО «Сэлэнгэ»);
- Кирилл Ч. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);
- Алексей Г. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»).
В физкультурно-спортивном направлении звание победителя получили:
- Яна К. (Городской дворец детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ);
- Екатерина Б. (Городской дворец детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ);
- Богдан К. (РЦХТТ «Созвездие»);
- Анастасия Г. (Бичурская детско-юношеская спортивная школа).
В естественнонаучном направлении победителями стали обучающиеся:
- Денис Б. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»);
- Денис Ч. (Центр дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремёсел);
- Яна Г. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);
- Василиса К. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);
- Андрей Р. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»).
В туристско-краеведческой направленности лучшими стали:
- Алексей С. (Кижингинская СЮТур);
- Вероника П. (Городской центр детско-юношеского туризма г. Улан-Удэ).
Познакомиться с достижениями ребят – участников всероссийской интерактивной выставки можно будет на сайте выставки по окончании модерации работ организатором, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Передовые методики планируют использовать в реабилитации пациентов
Они примут участие во всероссийской выставке достижений обучающихся
Студенты республики выиграли 7 наград
Также волонтёры благоустроили участок Большой Байкальской тропы
Небесное божество изобразят в облике быка
«Накопились»: В центр Улан-Удэ свезли три десятка бродячих собак и грозились выпустить их на площадь
Отловщики и власти не знают, что делать с беспризорными псами
Александр Тырин выиграл чемпионат по метанию ножа
Государственный цирк Бурятии примет участие в VII Международном цирковом фестивале «МАМОНТёнок-2024». Уже завтра труппа вылетает в Якутск
Также курильщика могут внести в «чёрный список» авиакомпаний
Несколько лет тут никто не убирался
Специалисты рассказали, как уберечься от смертельно опасного заболевания
Во вчерашнем поединке она уложила на лопатки соперницу, обеспечив себе золотую медаль
Он не внёс вовремя сведения в единую систему учёта древесины и сделок с ней
Отец Владимир приехал в женскую колонию
Занятия проводят старшие командиры