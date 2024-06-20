20 июня

19 июня

Популярное

В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании

В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они примут участие во всероссийской выставке достижений обучающихся

В Бурятии подведены итоги регионального отбора среди школьников для участия во всероссийской интерактивной выставке достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта «Открытия – 2030», осваивающих дополнительные общеразвивающие программы. В этом году свои истории успеха представили школьники из 11 муниципальных образований республики.

Отбор проходил по шести направленностям дополнительного образования: художественной, естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой. По итогам работы экспертов определились 20 участников всероссийской интерактивной выставки.

В художественном направлении победителями стали:
- Норжима Б. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»);
- Оюна Д. (ЦДО «Сосновый бор» дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ);
- Дарья М. (Кабанский дом детского творчества);
- Светлана Р. (ЦДОД «Радуга талантов»).

В техническом направлении лучшими стали обучающиеся:
- Виктория К. (Иволгинский районный центр дополнительного образования);
- Бато Г. (ЦДО «Малая академия наук»);
- Константин К. (МАУ ДО «Сэлэнгэ»);
- Кирилл Ч. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);
- Алексей Г. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»).

В физкультурно-спортивном направлении звание победителя получили:
- Яна К. (Городской дворец детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ);
- Екатерина Б. (Городской дворец детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ);
- Богдан К. (РЦХТТ «Созвездие»);
- Анастасия Г. (Бичурская детско-юношеская спортивная школа).

В естественнонаучном направлении победителями стали обучающиеся:
- Денис Б. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»);
- Денис Ч. (Центр дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремёсел);
- Яна Г. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);
- Василиса К. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);
- Андрей Р. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»).

В туристско-краеведческой направленности лучшими стали:
- Алексей С. (Кижингинская СЮТур);
- Вероника П. (Городской центр детско-юношеского туризма г. Улан-Удэ).

Познакомиться с достижениями ребят – участников всероссийской интерактивной выставки можно будет на сайте выставки по окончании модерации работ организатором, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия школа дополнительное образование выставка конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В здравоохранение Иркутской области внедрят китайскую медицину
В здравоохранение Иркутской области внедрят китайскую медицину
Общество, 20.06.2024
Передовые методики планируют использовать в реабилитации пациентов
В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании
В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании
Общество, 20.06.2024
Они примут участие во всероссийской выставке достижений обучающихся
На севере Бурятии очищали побережье Байкала
На севере Бурятии очищали побережье Байкала
Общество, 20.06.2024
Также волонтёры благоустроили участок Большой Байкальской тропы
Символом всебурятского фестиваля станет Буха нойон
Символом всебурятского фестиваля станет Буха нойон
Общество, 20.06.2024
Небесное божество изобразят в облике быка
Атаман из Бурятии стал дважды чемпионом Европы
Атаман из Бурятии стал дважды чемпионом Европы
Общество, 20.06.2024
Александр Тырин выиграл чемпионат по метанию ножа
Артисты бурятского цирка запустят «поющие стрелы» в Якутии
Артисты бурятского цирка запустят «поющие стрелы» в Якутии
Общество, 20.06.2024
Государственный цирк Бурятии примет участие в VII Международном цирковом фестивале «МАМОНТёнок-2024». Уже завтра труппа вылетает в Якутск  
Жителя Бурятии оштрафуют за курение в самолёте
Жителя Бурятии оштрафуют за курение в самолёте
Общество, 20.06.2024
Также курильщика могут внести в «чёрный список» авиакомпаний
В Бурятии активисты ТОС убрали свалку возле почты
В Бурятии активисты ТОС убрали свалку возле почты
Общество, 20.06.2024
Несколько лет тут никто не убирался
В Бурятии любители консервов и байкальского омуля могут подхватить ботулизм
В Бурятии любители консервов и байкальского омуля могут подхватить ботулизм
Общество, 20.06.2024
Специалисты рассказали, как уберечься от смертельно опасного заболевания
Борица из Бурятии стала чемпионом игр стран БРИКС
Борица из Бурятии стала чемпионом игр стран БРИКС
Общество, 20.06.2024
Во вчерашнем поединке она уложила на лопатки соперницу, обеспечив себе золотую медаль
В Бурятии оштрафовали лесничего
В Бурятии оштрафовали лесничего
Общество, 20.06.2024
Он не внёс вовремя сведения в единую систему учёта древесины и сделок с ней
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
В Улан-Удэ осуждённые женщины исповедались батюшке
Общество, 20.06.2024
Отец Владимир приехал в женскую колонию  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^