В Бурятии выбрали лучших школьников в допобразовании

Они примут участие во всероссийской выставке достижений обучающихся



В Бурятии подведены итоги регионального отбора среди школьников для участия во всероссийской интерактивной выставке достижений обучающихся в области науки, культуры и спорта «Открытия – 2030», осваивающих дополнительные общеразвивающие программы. В этом году свои истории успеха представили школьники из 11 муниципальных образований республики.



Отбор проходил по шести направленностям дополнительного образования: художественной, естественнонаучной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой. По итогам работы экспертов определились 20 участников всероссийской интерактивной выставки.



В художественном направлении победителями стали:

- Норжима Б. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»);

- Оюна Д. (ЦДО «Сосновый бор» дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ);

- Дарья М. (Кабанский дом детского творчества);

- Светлана Р. (ЦДОД «Радуга талантов»).



В техническом направлении лучшими стали обучающиеся:

- Виктория К. (Иволгинский районный центр дополнительного образования);

- Бато Г. (ЦДО «Малая академия наук»);

- Константин К. (МАУ ДО «Сэлэнгэ»);

- Кирилл Ч. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);

- Алексей Г. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»).



В физкультурно-спортивном направлении звание победителя получили:

- Яна К. (Городской дворец детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ);

- Екатерина Б. (Городской дворец детского (юношеского) творчества г. Улан-Удэ);

- Богдан К. (РЦХТТ «Созвездие»);

- Анастасия Г. (Бичурская детско-юношеская спортивная школа).



В естественнонаучном направлении победителями стали обучающиеся:

- Денис Б. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»);

- Денис Ч. (Центр дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремёсел);

- Яна Г. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);

- Василиса К. (Центр дополнительного образования детей «Подлеморье»);

- Андрей Р. (Районный центр дополнительного образования МО «Курумканский район»).



В туристско-краеведческой направленности лучшими стали:

- Алексей С. (Кижингинская СЮТур);

- Вероника П. (Городской центр детско-юношеского туризма г. Улан-Удэ).



Познакомиться с достижениями ребят – участников всероссийской интерактивной выставки можно будет на сайте выставки по окончании модерации работ организатором, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



