Участие в акции могут принять все желающие
22 июня, в День памяти и скорби, в столице Бурятии пройдут акции «Свеча памяти». Они состоятся на мемориале Победы и мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны.
В 9:00 в день начала Великой Отечественной войны участники зажгут свечи и возложат цветы к мемориалам. К акции могут присоединиться все желающие.
- 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории человечества, унёсшая жизнь почти 27 миллионов советских граждан. Спустя 83 года мы не забыли то, что пришлось пережить нашему народу в те кровавые годы Великой Отечественной войны. В этот день жители нашей страны могут зажечь свечи в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей жизни, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Также к всероссийской акции присоединились и районы Бурятии. Так, в посёлке Нижнеангарск 21 июня в 20:00 на площади Победы состоится памятное мероприятие, в рамках которого любой желающий сможет зажечь свою «Свечу памяти», вспомнить тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной
Общество, Фото:
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