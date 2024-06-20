20 июня

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В Улан-Удэ зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной

В Улан-Удэ зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие в акции могут принять все желающие

22 июня, в День памяти и скорби, в столице Бурятии пройдут акции «Свеча памяти». Они состоятся на мемориале Победы и мемориале воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны.

В 9:00 в день начала Великой Отечественной войны участники зажгут свечи и возложат цветы к мемориалам. К акции могут присоединиться все желающие.

- 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная война в истории человечества, унёсшая жизнь почти 27 миллионов советских граждан. Спустя 83 года мы не забыли то, что пришлось пережить нашему народу в те кровавые годы Великой Отечественной войны. В этот день жители нашей страны могут зажечь свечи в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей жизни, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Также к всероссийской акции присоединились и районы Бурятии. Так, в посёлке Нижнеангарск 21 июня в 20:00 на площади Победы состоится памятное мероприятие, в рамках которого любой желающий сможет зажечь свою «Свечу памяти», вспомнить тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Возрастное ограничение: 6+.
акция Улан-Удэ Северо-Байкальский район Бурятия Великая Отечественная День памяти и скорби

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