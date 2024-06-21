Бурятия присоединится к фестивалю Дня молодёжи

На нём выступят КВНщики и известные музыканты



29 июня в Улан-Удэ пройдёт фестиваль Дня молодёжи (0+), который объединит 35 регионов России. Мероприятие состоится в этнографическом музее народов Забайкалья.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, с 12:00 до 18:00 будут работать развлекательные и познавательные площадки: творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников. ТОСы республики представят ярмарку-выставку продукции собственного производства. Пройдут соревнования по уличным видам спорта, образовательная ярмарка от вузов и колледжей. Также будут работать зоны партнёров, волонтёрских и молодёжных организаций.



В честь пятилетия ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» на Дне молодёжи отметят достижения лучших волонтёров за вклад в развитие добровольчества в Бурятии.



С 18:00 начнётся вечерняя программа с танцевальными номерами «Project A2», юмористическими номерами сборной команды КВН «Дальневосточные ворота». Песни исполнят кавер-группы «Tory Lane», «5 элемент» и певец «Lutaar». Завершится концерт в 21:00 выступлением диджея Сергея Рязанова.



Отметим, что совместный День молодёжи также отпразднуют и в соседних регионах. В Иркутске фестиваль (0+) состоится 29 июня в областном доме молодёжи и площади конституции. Там пройдут выступления творческих коллективов региона, вручение премий губернатора и будут организованы интерактивные площадки.



Возрастное ограничение: 0+.

