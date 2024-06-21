21 июня

20 июня

Популярное

Бурятия присоединится к фестивалю Дня молодёжи

Бурятия присоединится к фестивалю Дня молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На нём выступят КВНщики и известные музыканты

29 июня в Улан-Удэ пройдёт фестиваль Дня молодёжи (0+), который объединит 35 регионов России. Мероприятие состоится в этнографическом музее народов Забайкалья.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, с 12:00 до 18:00 будут работать развлекательные и познавательные площадки: творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников. ТОСы республики представят ярмарку-выставку продукции собственного производства. Пройдут соревнования по уличным видам спорта, образовательная ярмарка от вузов и колледжей. Также будут работать зоны партнёров, волонтёрских и молодёжных организаций.

В честь пятилетия ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» на Дне молодёжи отметят достижения лучших волонтёров за вклад в развитие добровольчества в Бурятии.

С 18:00 начнётся вечерняя программа с танцевальными номерами «Project A2», юмористическими номерами сборной команды КВН «Дальневосточные ворота». Песни исполнят кавер-группы «Tory Lane», «5 элемент» и певец «Lutaar». Завершится концерт в 21:00 выступлением диджея Сергея Рязанова.

Отметим, что совместный День молодёжи также отпразднуют и в соседних регионах. В Иркутске фестиваль (0+) состоится 29 июня в областном доме молодёжи и площади конституции. Там пройдут выступления творческих коллективов региона, вручение премий губернатора и будут организованы интерактивные площадки.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия молодежь фестиваль день молодежи Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Собаки в центре Улан-Удэ собрали чиновников на экстренное совещание
Собаки в центре Улан-Удэ собрали чиновников на экстренное совещание
Общество, 21.06.2024
Власти усиленно думают, что делать с бездомными псами
В Бурятии сотрудники МЧС напоминают детям о безопасности
В Бурятии сотрудники МЧС напоминают детям о безопасности
Общество, 21.06.2024
Проводятся профилактические мероприятия 
Бурятия присоединится к фестивалю Дня молодёжи
Бурятия присоединится к фестивалю Дня молодёжи
Общество, 21.06.2024
На нём выступят КВНщики и известные музыканты
В Туве возродят фестиваль живой музыки и веры
В Туве возродят фестиваль живой музыки и веры
Общество, 21.06.2024
Его посвятят 80-летию добровольного вхождения ТНР в состав СССР
В Улан-Удэ республиканская типография отметит столетие
В Улан-Удэ республиканская типография отметит столетие
Общество, 20.06.2024
На следующей неделе здесь состоится день открытых дверей
Андрис Лиепа станет гостем балетного проекта на Байкале
Андрис Лиепа станет гостем балетного проекта на Байкале
Общество, 20.06.2024
Мероприятие пройдёт в Прибайкальском районе Бурятии
В Иркутске из 10000 свечей выложат изображение самолёта
В Иркутске из 10000 свечей выложат изображение самолёта
Общество, 20.06.2024
«Огненную картину» нарисуют у мемориала «Вечный огонь Славы»
В Забайкалье откроют «новые горизонты» на международном форуме
В Забайкалье откроют «новые горизонты» на международном форуме
Общество, 20.06.2024
На нём обсудят сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией
В райцентре Бурятии благоустраивают парк
В райцентре Бурятии благоустраивают парк
Общество, 20.06.2024
Реконструкцию планируют завершить в конце сентября
Жительнице Бурятии исполнилось 95 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 95 лет
Общество, 20.06.2024
Имениннице вручили памятные подарки и благодарственные письма от главы Бурятии и президента России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^