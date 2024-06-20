В райцентре Бурятии благоустраивают парк

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Реконструкцию планируют завершить в конце сентября



В райцентре Кабанского района Бурятии полным ходом идут работы по благоустройству паркового центра «Сфера». План благоустройства парка стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО. В прошлом году село Кабанск получило премию в размере 50 млн рублей.



Как сообщили в министерстве строительства РБ, парковый центр «Сфера» обещает стать полноценным местом для спорта и досуга, как местных жителей, так и туристов.



- Согласно проекту в парке будут размещены места для культурно-массовых мероприятий, площадки для игр с мячом, скейтзоны, велодорожки. Парк будет украшен светящимися инсталляциями, также предусмотрены места для смотровой зоны и торговых павильонов, - рассказала Ирина Ахандаева, руководитель центра компетенций по вопросам городской среды.



Для установки всех этих объектов на прочное основание ещё весной стартовали земляные работы. Был снят плодородный слой почвы, уплотнён грунт, как того требует технология работ. Сейчас, положив основание из щебня и песка, укладывают асфальтобетон, тротуарную плитку, бортовые камни. Также идут работы по восстановлению существующего резинового покрытия в 500 кв. м.



- Реконструкцию парка в с. Кабанск планируется завершить в конце сентября этого года, - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



